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Россия держит в Черном море один носитель "Калибров"

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 12:48
Запуск "Калибров" по Украине. Скриншот из видео Минобороны РФ

В Черном море остается один российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр", общий залп которых составляет 8 ракет, еще 5 вражеских ракетоносителей находятся в Средиземном море.

Источник: ВМС ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "По состоянию на 13.11.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 14 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет; в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет".

Детали: Также сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.

За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • в Азовское море – 30 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор;
  • в Черное море – 32 судна, из них 9 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), поскольку выключает системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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Темы: Черное мореРосcиявойна
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