Россия держит в Черном море один носитель "Калибров"
В Черном море остается один российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр", общий залп которых составляет 8 ракет, еще 5 вражеских ракетоносителей находятся в Средиземном море.
Источник: ВМС ВСУ в Facebook
Дословно ВМС: "По состоянию на 13.11.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 14 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет; в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет".
Детали: Также сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.
За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
- в Азовское море – 30 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор;
- в Черное море – 32 судна, из них 9 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), поскольку выключает системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Предыстория:
- 11 нояборя в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море 2 ракетоносца, на вооружении которых находятся 16 крылатых ракет типа "Калибр".
- По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находились 7 российских кораблей, но среди них не было ни одного носителя "Калибров".
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