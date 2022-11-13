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Російський МіГ-31К проводив у Білорусі тренування з ракетою "Кинджал" – Беларускі Гаюн

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 14:08
Російський МіГ. Фото з Telegram Беларускі Гаюн

Проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що отримав фотодокази, що російський МіГ-31К, який літав над Білоруссю в супроводі винищувача, проводив тренувальні польоти з гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Джерело: Беларускі Гаюн у Telegram

Дослівно "Беларускі Гаюн": "У розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з'явилися фотодокази, що Міг-31К ПКС РФ з реєстраційним номером RF-92339, який літав над Білоруссю в супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"". 

 
Фото з Telegram Беларускі Гаюн

Деталі: Проєкт зазначає, що це фото вперше візуально підтверджує, що МіГ-31 із номером RF-92339 був переобладнаний на модифікацію К (яка може нести на собі "Кинджал" – ред.), до цього така інформація була тільки про RF-92462.

"Беларускі Гаюн" припускає, що і третій МіГ-31К з номером RF-92333, який перебуває в Мачулищах, також може нести на собі "Кинджали" і здатний запускати їх на відстані в 2 000 км.

Що було раніше: Розслідувачі "Беларускій Гаюн" зафіксували за останні два дні 8 прильотів російських Іл-76 у Мачулищі, які вивозили ракети до С-300 і С-400 з Білорусі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше норвезьке видання Faktisk опублікувало супутникові знімки аеродрому в "Мачулищах", які компанія Planet Labs зробила 18 і 31 жовтня о 10:41 (за київським часом). На знімках видно, що в Мачулищах продовжують перебувати три МіГ-31К ВКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал". 
  • Пізніше повідомлялося, що на полігонах Білорусі, крім російських літаків МіГ-31К і контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилися намети з російськими військовими.

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Теми: БілорусьРосіяавіавійна
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