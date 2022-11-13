Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский МиГ-31К проводил в Беларуси тренировки с ракетой "Кинжал" – Беларускі Гаюн

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 14:08
Российский МиГ. Фото из Telegram Беларускі Гаюн

Проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что получил фотодоказательства, что российский Миг-31К, который летал над Беларусью в сопровождении истребителя, проводил тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Источник: Беларускі Гаюн в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "В распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" появились фотодоказательства, что Миг-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92339, который летал над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полёты, неся на себе гиперзвуковую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"". 

 
Фото Из Telegram Беларускі Гаюн

Детали: Проект отмечает, что это фото впервые визуально подтверждает, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (которая может нести на себе "Кинжал" – ред.), до этого такая информация была только о RF-92462.

"Беларускі Гаюн" предполагает, что и третий МиГ-31К с номером RF-92333, который находится в Мачулищах, также может нести на себе "Кинжалы" и способен запускать их на расстоянии в 2 000 км.

Что было раньше: Расследователи Беларускій Гаюн зафиксировали за последние два дня 8 прилётов российских Ил-76 в Мачулищи, которые вывозили ракеты к С-300 и С-400 из Беларуси.

Предыстория:

  • Ранее норвежское издание Faktisk опубликовало спутниковые снимки аэродрома в "Мачулищах", которые компания Planet Labs сделала 18 и 31 октября в 10:41 (по киевскому времени). На этих снимках видно, что в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".
  • Позже сообщалось, что на полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Темы: БеларусьРосcияавиавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Американские аналитики: Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжать контрнаступление

После поражения на Херсонщине Россия усилит наступление на Донетчине – ISW

Журналистов CNN и SkyNews лишили аккредитации за репортажи из Херсона

Хозяин саммита G20 давит на страны группы для смягчения критики РФ - Politico

ВСУ освободили село Макеевка на Луганщине

Салливан советовал Киеву искать реалистические условия для переговоров с РФ, в том числе по Крыму - WSJ

Все новости...
Беларусь
Россияне перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс - Беларускі Гаюн
Беларусь возмущается, что Украина укрепляет свою границу
Россия и Беларусь продлили совместные военные учения
Последние новости
08:52
США объявят санкции против 42 человек и компаний, помогающих РФ покупать оружие
08:36
В Турции задержали подозреваемого в организации взрыва в пешеходной зоне Стамбула
08:20
В Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов – Гайдай
07:52
Салливан о решении Путина не ехать на саммит G20: "говорит само за себя"
07:45
США в ближайшие две недели объявят новый пакет помощи для Украины - Салливан
07:37
Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии - ОВА
07:16
Защитники отбили атаки оккупантов возле 7 населенных пунктов - Генштаб
06:12
Американские аналитики: Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжать контрнаступление
05:02
Амбициозная российская программа по ассимиляции херсонцев провалилась - СМИ
04:19
Воздушные силы поразили 4 района сосредоточения живой силы оккупантов - ОК "Юг"
Все новости...