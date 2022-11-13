Российский МиГ-31К проводил в Беларуси тренировки с ракетой "Кинжал" – Беларускі Гаюн

Проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что получил фотодоказательства, что российский Миг-31К, который летал над Беларусью в сопровождении истребителя, проводил тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Источник: Беларускі Гаюн в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "В распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" появились фотодоказательства, что Миг-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92339, который летал над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полёты, неся на себе гиперзвуковую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"".

Фото Из Telegram Беларускі Гаюн

Детали: Проект отмечает, что это фото впервые визуально подтверждает, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (которая может нести на себе "Кинжал" – ред.), до этого такая информация была только о RF-92462.



"Беларускі Гаюн" предполагает, что и третий МиГ-31К с номером RF-92333, который находится в Мачулищах, также может нести на себе "Кинжалы" и способен запускать их на расстоянии в 2 000 км.

Что было раньше: Расследователи Беларускій Гаюн зафиксировали за последние два дня 8 прилётов российских Ил-76 в Мачулищи, которые вывозили ракеты к С-300 и С-400 из Беларуси.

Предыстория:

Ранее норвежское издание Faktisk опубликовало спутниковые снимки аэродрома в "Мачулищах", которые компания Planet Labs сделала 18 и 31 октября в 10:41 (по киевскому времени). На этих снимках видно, что в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Позже сообщалось, что на полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.

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