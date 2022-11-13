На Херсонщині авто з родиною наїхало на міну: 4 постраждалих, серед них дитина
У звільненому селі Новорайськ на Херсонщині легковий автомобіль наїхав на міну, постраждало 4 людей, серед яких дитина.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Дослівно: "Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ.
На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років".
Деталі: Тимошенко підкреслив, що російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок.
Він попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.
Що передувало: У неділю під час проведення розмінування на звільненій території Херсонщини загинув сапер, ще 4 дістали поранень.
Крім того, автомобіль "Укрзалізниці" із 6 фахівцями підірвався на міні на звільненій території Херсонщини. Усі лишилися живі.
12 листопада поліцейський сапер дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.