На Херсонщині авто з родиною наїхало на міну: 4 постраждалих, серед них дитина

У звільненому селі Новорайськ на Херсонщині легковий автомобіль наїхав на міну, постраждало 4 людей, серед яких дитина.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно: "Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ.

На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років".

Деталі: Тимошенко підкреслив, що російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок.

Він попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Що передувало: У неділю під час проведення розмінування на звільненій території Херсонщини загинув сапер, ще 4 дістали поранень.

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Крім того, автомобіль "Укрзалізниці" із 6 фахівцями підірвався на міні на звільненій території Херсонщини. Усі лишилися живі.

12 листопада поліцейський сапер дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.