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На Херсонщине авто с семьей наехало на мину: 4 пострадавших, среди них ребенок

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 22:07
На Херсонщине авто с семьей наехало на мину: 4 пострадавших, среди них ребенок
Новорайск Херсонской области, скриншот deepstatemap

В освобожденном селе Новорайск на Херсонщине легковой автомобиль наехал на мину, пострадали 4 человека, среди которых ребенок.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Сегодня зафиксирован наезд на мину в Херсонской области, в селе Новорайск.

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На нее наехал легковой автомобиль и подорвался. Внутри была семья. Четверо пострадавших, среди которых ребенок 11 лет".

Детали: Тимошенко подчеркнул, что российские террористы оставили после себя много мин и растяжек.

Он попросил воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.

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Что предшествовало: В воскресенье во время проведения разминирования на освобожденной территории Херсонщины погиб сапер, еще 4 получили ранения.

Кроме того, автомобиль "Укрзализныци" с 6 специалистами подорвался на мине на освобожденной территории Херсонщины. Все остались живы.

12 ноября полицейский сапер получил ранение во время разминирования одного из административных зданий Херсона.

Темы: Херсонская областьминированиеавтодети
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