В Херсоне официально поднят украинский флаг
В освобожденном Херсоне официально подняли флаг Украины, в мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.
Источник: Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Instagram, Кирилл Тимошенко в Telegram
Детали: Ермак опубликовал в социальной сети видео официального поднятия государственного флага в деоккупированном Херсоне.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это произошло во время приезда в город Владимира Зеленского. Церемония поднятия флага сопровождалась исполнением гимна Украины.
Вместе с президентом освобожденный Херсон посетили Ермак, заместители главы ОПУ Кирилл Тимошенко и Роман Машовец, руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, отдельные министры и заместители министров.
Что этому предшествовало: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возмутился приездом президента Владимира Зеленского в освобожденный от оккупантов Херсон.