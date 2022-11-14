В Херсоне официально поднят украинский флаг

В освобожденном Херсоне официально подняли флаг Украины, в мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

Источник: Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Instagram, Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Ермак опубликовал в социальной сети видео официального поднятия государственного флага в деоккупированном Херсоне.

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Это произошло во время приезда в город Владимира Зеленского. Церемония поднятия флага сопровождалась исполнением гимна Украины.

Вместе с президентом освобожденный Херсон посетили Ермак, заместители главы ОПУ Кирилл Тимошенко и Роман Машовец, руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, отдельные министры и заместители министров.

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Что этому предшествовало: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возмутился приездом президента Владимира Зеленского в освобожденный от оккупантов Херсон.