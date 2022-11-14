Омбудсмен звернувся до Резнікова через скасовані акредитації журналістам

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з вимогою повернути акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні одразу після звільнення.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Омбудсмен пояснює, що контроль доступу медіа в умовах війни потрібен, і це міжнародний стандарт.

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Пряма мова Лубінця: "Однак недостатньою є комунікація з міжнародними медіа, задача яких давати оперативну інформацію з місця подій для того, щоб громадяни країн-партнерів на власні очі побачили задля чого працює зброя та гуманітарні програми, які фінансуються з податків.

Неприйнятним в таких умовах є скасування дозволу на роботу.

Є потреба переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа. Саме про це я звернувся до Резнікова".

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