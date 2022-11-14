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Омбудсмен звернувся до Резнікова через скасовані акредитації журналістам

Роман ПетренкоПонеділок, 14 листопада 2022, 15:17
скріншот з ефіру cnn

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з вимогою повернути акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні одразу після звільнення.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Омбудсмен пояснює, що контроль доступу медіа в умовах війни потрібен, і це міжнародний стандарт.

Пряма мова Лубінця: "Однак недостатньою є комунікація з міжнародними медіа, задача яких давати оперативну інформацію з місця подій для того, щоб громадяни країн-партнерів на власні очі побачили задля чого працює зброя та гуманітарні програми, які фінансуються з податків.

Неприйнятним в таких умовах є скасування дозволу на роботу.

Є потреба переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа. Саме про це я звернувся до Резнікова".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 листопада Генштаб Збройних сил України скасував дозвіл на роботу щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, бо вони нібито порушили правила роботи у районі ведення бойових дій.
  • Серед них були журналісти CNN та SkyNews, "Української правди" та hromadske.
  • Журналісти й медійні організації вимагають повернути акредитацію.

Теми: медіаМінобороницензуравійна
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