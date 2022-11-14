Омбудсмен звернувся до Резнікова через скасовані акредитації журналістам
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з вимогою повернути акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні одразу після звільнення.
Джерело: Лубінець у Telegram
Деталі: Омбудсмен пояснює, що контроль доступу медіа в умовах війни потрібен, і це міжнародний стандарт.
Пряма мова Лубінця: "Однак недостатньою є комунікація з міжнародними медіа, задача яких давати оперативну інформацію з місця подій для того, щоб громадяни країн-партнерів на власні очі побачили задля чого працює зброя та гуманітарні програми, які фінансуються з податків.
Неприйнятним в таких умовах є скасування дозволу на роботу.
Є потреба переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа. Саме про це я звернувся до Резнікова".
Передісторія:
- 13 листопада Генштаб Збройних сил України скасував дозвіл на роботу щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, бо вони нібито порушили правила роботи у районі ведення бойових дій.
- Серед них були журналісти CNN та SkyNews, "Української правди" та hromadske.
- Журналісти й медійні організації вимагають повернути акредитацію.