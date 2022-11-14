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Омбудсмен обратился к Резникову из-за отмененных аккредитаций журналистам

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 15:17
скриншот с эфира cnn

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к министру обороны Алексею Резникову с требованием вернуть аккредитацию украинским и зарубежным медийщикам, которые освещали события в Херсоне сразу после освобождения.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: Обмудсмен объясняет, что контроль доступа медиа в условиях войны нужен, и это международный стандарт.

Прямая речь Лубинца: "Однако недостаточной является коммуникация с международными медиа, задача которых давать оперативную информацию с места событий для того, чтобы граждане стран-партнеров воочию увидели для чего работает оружие и гуманитарные программы, которые финансируются из налогов.

Неприемлемым в таких условиях является отмена разрешения на работу.

Есть необходимость пересмотреть это решение и подходы к работе гражданско-военного сотрудничества с медиа. Именно об этом я обратился к Резникову".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины отменил разрешение на работу по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, потому что они якобы нарушили правила работы в районе ведения боевых действий.
  • Среди них были журналисты CNN и SkyNews, "Украинской правды" и hromadske.
  • Журналисты и медийные организации требуют вернуть аккредитацию.

Темы: медиаМинобороныцензуравойна
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