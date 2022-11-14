Омбудсмен обратился к Резникову из-за отмененных аккредитаций журналистам
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к министру обороны Алексею Резникову с требованием вернуть аккредитацию украинским и зарубежным медийщикам, которые освещали события в Херсоне сразу после освобождения.
Источник: Лубинец в Telegram
Детали: Обмудсмен объясняет, что контроль доступа медиа в условиях войны нужен, и это международный стандарт.
Прямая речь Лубинца: "Однако недостаточной является коммуникация с международными медиа, задача которых давать оперативную информацию с места событий для того, чтобы граждане стран-партнеров воочию увидели для чего работает оружие и гуманитарные программы, которые финансируются из налогов.
Неприемлемым в таких условиях является отмена разрешения на работу.
Есть необходимость пересмотреть это решение и подходы к работе гражданско-военного сотрудничества с медиа. Именно об этом я обратился к Резникову".
Предыстория:
- 13 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины отменил разрешение на работу по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, потому что они якобы нарушили правила работы в районе ведения боевых действий.
- Среди них были журналисты CNN и SkyNews, "Украинской правды" и hromadske.
- Журналисты и медийные организации требуют вернуть аккредитацию.