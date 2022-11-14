Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Омбудсмен обратился к Резникову из-за отмененных аккредитаций журналистам

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 14:17
Омбудсмен обратился к Резникову из-за отмененных аккредитаций журналистам
скриншот с эфира cnn

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к министру обороны Алексею Резникову с требованием вернуть аккредитацию украинским и зарубежным медийщикам, которые освещали события в Херсоне сразу после освобождения.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: Обмудсмен объясняет, что контроль доступа медиа в условиях войны нужен, и это международный стандарт.

Реклама:

Прямая речь Лубинца: "Однако недостаточной является коммуникация с международными медиа, задача которых давать оперативную информацию с места событий для того, чтобы граждане стран-партнеров воочию увидели для чего работает оружие и гуманитарные программы, которые финансируются из налогов.

Неприемлемым в таких условиях является отмена разрешения на работу.

Есть необходимость пересмотреть это решение и подходы к работе гражданско-военного сотрудничества с медиа. Именно об этом я обратился к Резникову".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 13 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины отменил разрешение на работу по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, потому что они якобы нарушили правила работы в районе ведения боевых действий.
  • Среди них были журналисты CNN и SkyNews, "Украинской правды" и hromadske.
  • Журналисты и медийные организации требуют вернуть аккредитацию.

Темы: медиаМинобороныцензуравойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
медиа
"Прямой" заявил, что власть хочет отобрать канал
Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: