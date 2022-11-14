Окупанти розбирають дороги і канали, з яких будують укріплення у Мелітополі

На тимчасово захоплених територіях півдня росіяни розбирають на бетонні плити дороги і зрошувальні канали, які використовують для будівництва оборонних споруд в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Джерело: місцеве видання "РІА Мелітополь"

Деталі: Повідомляється, що будівельні матеріали окупанти завозять до Мелітополя у щоденному режимі. Частину бетонних плит росіяни доставляють з Генічеського району, де у селі Солокогірне розбирають дороги і зрошувальні канали.

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Видання також повідомляє, що у селах Мелітопольського району окупанти шукають чоловіків, яких відправляють на примусові роботи з будівництва фортифікаційних споруд.

Зазначається, що у самому Мелітополі можна побачити оголошення з запрошенням "на високооплачувану роботу". В оголошеннях загарбники пропонують зарплату 80 тис. рублів, однак не уточнюють, що робота буде пов'язана з будівництвом укріплень і риттям окопів.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти нарощують свої війська в районі Мелітополя. Захоплене місто та його околиці росіяни перетворили на суцільну військову базу.