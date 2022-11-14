Оккупанты разбирают дороги и каналы, из которых строят укрепления в Мелитополе

На временно захваченных территориях юга страны россияне разбирают на бетонные плиты дороги и оросительные каналы, которые используют для строительства оборонительных сооружений в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Источник: местное издание "РИА Мелитополь"

Детали: Сообщается, что строительные материалы оккупанты завозят в Мелитополь в ежедневном режиме. Часть бетонных плит россияне доставляют из Генического района, где в селе Солокогорное разбирают дороги и оросительные каналы.

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Издание также сообщает, что в селах Мелитопольского района оккупанты ищут мужчин, которых отправляют на принудительные работы по строительству фортификационных сооружений.

Отмечается, что в самом Мелитополе можно увидеть объявления с приглашением "на высокооплачиваемую работу". В объявлениях захватчики предлагают зарплату 80 тыс. рублей, однако не уточняют, что работа будет связана со строительством укреплений и рытьем окопов.

Что этому предшествовало:

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