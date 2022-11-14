Путін дозволив іноземцям проходити строкову службу в російській армії
Понеділок, 14 листопада 2022, 15:29
Російський президент Володимир Путін видав указ, яким дозволив іноземним громадянам проходити строкову службу в лавах Збройних сил РФ.
Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС"
Деталі: Путін підписав указ, який допускає службу за призовом у ЗС РФ особам з іноземним громадянством.
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У жовтні очільник Кремля дозволив іноземцям воювати в лавах російської армії за кордоном.
Що цьому передувало: Раніше Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років.