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Путін дозволив іноземцям проходити строкову службу в російській армії

"Українська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 16:29

Російський президент Володимир Путін видав указ, яким дозволив іноземним громадянам проходити строкову службу в лавах Збройних сил РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС"

Деталі: Путін підписав указ, який допускає службу за призовом у ЗС РФ особам з іноземним громадянством.

У жовтні очільник Кремля дозволив іноземцям воювати в лавах російської армії за кордоном.

Що цьому передувало: Раніше Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років.

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Теми: ПутінРосіявійна
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