Российский президент Владимир Путин издал указ, разрешающий иностранным гражданам проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС"

Детали: Путин подписал указ, допускающий службу по призыву в ВС РФ лицам с иностранным гражданством.

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В документе уточняется, что контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого ранее был вынесен обвинительный приговор. Также проблемы возникнут у тех, в отношении кого ведутся следственные мероприятия.

В октябре глава Кремля разрешил иностранцам воевать в рядах русской армии за границей.

Что этому предшествовало: Ранее Путин подписал закон о приеме в армию на контракт до 65 лет.