Данилов: РФ не стоит терять время. Мирный план Зеленского будет выполнен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "России не стоит терять время. Чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для Кремля и жестче позиция Украины.

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Мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.

"Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", - отметил глава государства.