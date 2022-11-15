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Ситуація критична, найбільше влучань у центрі й на півночі – ОП

Катерина ТищенкоВівторок, 15 листопада 2022, 16:11
Ситуація критична, найбільше влучань у центрі й на півночі – ОП
ілюстративне фото Getty Images

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що після нового масованого удару росіян ситуація з енергетичною інфраструктурою критична.

Джерело: Тимошенко в Telegram

Дослівно: "Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

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Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні".

Що передувало: 15 листопада сталися влучання російських ракет у житлові будинки в центрі Києва, є загиблий. У столиці через ворожі атаки без електроенергії лишилися щонайменше половина абонентів.

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Також ракетні удари завдано по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавськійі Харківській областях.

Теми: Офіс президентаенергетикавійна
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