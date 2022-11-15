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Ситуация критическая, больше всего попаданий в центре и на севере – ОП

Катерина ТищенкоВторник, 15 ноября 2022, 17:11
иллюстративное фото Getty Images

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что после нового массированного удара россиян ситуация с энергетической инфраструктурой критическая.

Источник: Тимошенко в Telegram

Дословно: "Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая.

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании".

Что предшествовало: 15 ноября произошли попадания российских ракет в жилые дома в центре Киева, есть погибший. В столице из-за вражеских атак без электроэнергии остались по меньшей мере половина абонентов.

Также ракетные удары нанесены по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также по Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Темы: Офис президентаэнергетикавойна
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