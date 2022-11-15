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Щонайменше половина киян без світла через атаки РФ – Кличко

Катерина ТищенкоВівторок, 15 листопада 2022, 15:53
Щонайменше половина киян без світла через атаки РФ – Кличко
Віталій Кличко, фото КМДА

У Києві через ворожі атаки без електроенергії лишилися щонайменше половина абонентів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці.

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Це необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

У столиці без світла попередньо щонайменше половина клієнтів".

Що передувало: 15 листопада сили ППО збили 4 ракети над Києвом, однак сталися влучання російських ракет у житлові будинки в центрі міста.

ВІДЕО ДНЯ

Через це у столиці знову почалися екстрені відключення електроенергії.

Окрім Києва, ракетні удари завдано по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавськійі Харківській областях.

Теми: Київелектроенергіявійна
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