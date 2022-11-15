Зеленський: Росія атакувала переважно енергетику, можливі ще удари

Вдень 15 листопада російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні, переважно по її енергетичних об'єктах, атаки можуть продовжитися ввечері.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "85 ракетних ударів випущено по Україні, у наших містах, у більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб’ється.

Ще попереду може бути близько 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх: бережіть себе і будьте в укриттях деякий час.

Знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо. Все відновимо, все переживемо".

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