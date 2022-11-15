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Зеленський: Росія атакувала переважно енергетику, можливі ще удари

Олена РощінаВівторок, 15 листопада 2022, 17:54

Вдень 15 листопада російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні, переважно по її енергетичних об'єктах, атаки можуть продовжитися ввечері.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "85 ракетних ударів випущено по Україні, у наших містах, у більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб’ється. 

Ще попереду може бути близько 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх: бережіть себе і будьте  в укриттях деякий час. 

Знаю, що удари відключили  нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо. Все відновимо, все переживемо". 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
  • Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, 15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

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Теми: ЗеленськийенергетикавійнаРосія
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