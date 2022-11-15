Зеленський: Росія атакувала переважно енергетику, можливі ще удари
Вівторок, 15 листопада 2022, 17:54
Вдень 15 листопада російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні, переважно по її енергетичних об'єктах, атаки можуть продовжитися ввечері.
Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "85 ракетних ударів випущено по Україні, у наших містах, у більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб’ється.
Ще попереду може бути близько 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх: бережіть себе і будьте в укриттях деякий час.
Знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо. Все відновимо, все переживемо".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
- Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
- Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, 15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.