Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Россия атаковала преимущественно энергетику, возможны еще удары

Елена РощинаВторник, 15 ноября 2022, 17:54

Днем 15 ноября российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по ее энергетическим объектам, атаки могут продолжиться вечером.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "85 ракетных ударов выпущено по Украине, в наших городах, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется.

Еще впереди может быть порядка 20 ударов. Так что очень прошу вас всех: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время.

Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства. Мы работаем. Все восстановим, все переживем".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.

видео

Поддержите УП на Patreon

Темы: ЗеленскийэнергетикавойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дуда: Инцидент с ракетой не является нападением на Польшу

Нижняя палата парламента Чехии признала российский режим террористическим

В Геническе пропала коллаборантка Губарева – росСМИ

Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

СБУ сообщила, кто мог запускать ракеты по Украине 15 ноября: устанавливает всех поименно

G20 в совместном заявлении "большинством" осудила войну РФ против Украины

Все новости...
Зеленский
Данилов: РФ не стоит терять время. Мирный план Зеленского будет выполнен
Лавров обиделся, что Зеленский не слушает советов Запада
Зеленский на саммите обращался к G19, "вычеркнув" из группы Россию
Последние новости
14:12
Несмотря на войну в Украине уже зарегистрировали более 200 тысяч браков – Минюст
14:07
Украина выступает за дальнейшее изучение инцидента с ракетой в Польше и просит доступа - Данилов
14:07
На Харьковщине восстанавливают движение автобусов – ОВА
14:04
Луганщина: оккупанты похитили 40 крестьян
13:57
Платежная система Payoneer прекращает работу в РФ: средства можно вывести до середины декабря
13:51
фотоМинометчику оккупантов дали 10 лет тюрьмы
13:50
Как дозвониться на "103", когда перебои со связью? Объясняют в Минздраве
13:38
Пассажиропоток автобусных перевозок в Украине вырос в 6 раз – FlixBus
13:37
После атаки только 30% абонентов Львовщины могут одновременно пользоваться светом
13:36
Дуда: Инцидент с ракетой не является нападением на Польшу
Все новости...