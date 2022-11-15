Зеленский: Россия атаковала преимущественно энергетику, возможны еще удары

Днем 15 ноября российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по ее энергетическим объектам, атаки могут продолжиться вечером.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "85 ракетных ударов выпущено по Украине, в наших городах, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется.

Еще впереди может быть порядка 20 ударов. Так что очень прошу вас всех: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время.

Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства. Мы работаем. Все восстановим, все переживем".

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