Зеленский: Россия атаковала преимущественно энергетику, возможны еще удары
Вторник, 15 ноября 2022, 17:54
Днем 15 ноября российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по ее энергетическим объектам, атаки могут продолжиться вечером.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "85 ракетных ударов выпущено по Украине, в наших городах, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется.
Еще впереди может быть порядка 20 ударов. Так что очень прошу вас всех: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время.
Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства. Мы работаем. Все восстановим, все переживем".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
- Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.
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