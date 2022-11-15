У Львові призупиняють подачу тепла

Ілюстративне фото з сайту Правда ТУТ

Після масованого ракетного у Львові тимчасово призупинено подачу тепла, 80% міста залишається без електроенергії

Джерело: очільник міста Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова: "80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори".

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Деталі: За інформацією Садового, у місті не курсують трамваї і тролейбуси. У зв'язку з відсутністю електроенергії про відбій тривоги у місті повідомлятимуть автомобілі з гучномовцями.

Мер також повідомив, що в результаті обстрілу у Львові поранено одну людину, потерпілого госпіталізовано.

Що цьому передувало:

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