Во Львове приостанавливают подачу тепла

Иллюстративное фото из сайта Правда ТУТ

После массированного ракетного обстрела во Львове временно приостановлена подача тепла, 80% города остается без электроэнергии

Источник: глава города Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы".

Реклама:

Детали: По информации Садового, в городе не курсируют трамваи и троллейбусы. В связи с отсутствием электроэнергии об отбое тревоги в городе будут сообщать автомобили с громкоговорителями.

Мэр также сообщил, что в результате обстрела во Львове ранен один человек, пострадавший госпитализирован.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ