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Во Львове приостанавливают подачу тепла

"Украинская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 18:35
Иллюстративное фото из сайта Правда ТУТ

После массированного ракетного обстрела во Львове временно приостановлена подача тепла, 80% города остается без электроэнергии

Источник: глава города Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы".

Детали: По информации Садового, в городе не курсируют трамваи и троллейбусы. В связи с отсутствием электроэнергии об отбое тревоги в городе будут сообщать автомобили с громкоговорителями.

Мэр также сообщил, что в результате обстрела во Львове ранен один человек, пострадавший госпитализирован.

Что этому предшествовало:

  • Российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего есть проблемы с электроэнергией, во Львове обесточена часть города после взрывов.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 ноября по Украине нанесено 85 ракетных ударов выпущено, во многих городах повреждена энергетическая инфраструктура.

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Темы: ЛьвовСадовыйобстрелРосcия
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