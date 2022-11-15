Во Львове приостанавливают подачу тепла
Вторник, 15 ноября 2022, 17:35
После массированного ракетного обстрела во Львове временно приостановлена подача тепла, 80% города остается без электроэнергии
Источник: глава города Андрей Садовый в Telegram
Прямая речь: "80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы".
Реклама:
Детали: По информации Садового, в городе не курсируют трамваи и троллейбусы. В связи с отсутствием электроэнергии об отбое тревоги в городе будут сообщать автомобили с громкоговорителями.
Мэр также сообщил, что в результате обстрела во Львове ранен один человек, пострадавший госпитализирован.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего есть проблемы с электроэнергией, во Львове обесточена часть города после взрывов.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 ноября по Украине нанесено 85 ракетных ударов выпущено, во многих городах повреждена энергетическая инфраструктура.