Тривога тривала майже 6 годин у деяких областях

Увечері 15 листопада почали скасовувати повітряну тривогу, в деяких областях вона тривала понад 5,5 годин.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Наприклад, у Полтавській, Запорізькій та Херсонській областях тривога діяла 5:49 годин, в Одеській 5:44, в Миколаївській 5:45, в Дніпропетровській 5:52 та у Харківській 5:51.

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Тим часом у західних областях тривога була до 4 годин.

Передісторія:

Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.