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Тривога тривала майже 6 годин у деяких областях

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 18:38
скріншот

Увечері 15 листопада почали скасовувати повітряну тривогу, в деяких областях вона тривала понад 5,5 годин.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Наприклад, у Полтавській, Запорізькій та Херсонській областях тривога діяла 5:49 годин, в Одеській 5:44, в Миколаївській 5:45, в Дніпропетровській 5:52 та у Харківській 5:51.

Тим часом у західних областях тривога була до 4 годин.

Передісторія:

  • Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
  • Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

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Теми: повітряна тривогаобстріл
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