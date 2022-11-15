Тривога тривала майже 6 годин у деяких областях
Вівторок, 15 листопада 2022, 18:38
Увечері 15 листопада почали скасовувати повітряну тривогу, в деяких областях вона тривала понад 5,5 годин.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Наприклад, у Полтавській, Запорізькій та Херсонській областях тривога діяла 5:49 годин, в Одеській 5:44, в Миколаївській 5:45, в Дніпропетровській 5:52 та у Харківській 5:51.
Тим часом у західних областях тривога була до 4 годин.
Передісторія:
- Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
- Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
- Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.