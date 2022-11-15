Тривога тривала майже 6 годин у деяких областях

Увечері 15 листопада почали скасовувати повітряну тривогу, в деяких областях вона тривала понад 5,5 годин.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Наприклад, у Полтавській, Запорізькій та Херсонській областях тривога діяла 5:49 годин, в Одеській 5:44, в Миколаївській 5:45, в Дніпропетровській 5:52 та у Харківській 5:51.

Тим часом у західних областях тривога була до 4 годин.

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