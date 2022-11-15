Тревога длилась почти 6 часов в некоторых областях

Вечером 15 ноября начали отменять воздушную тревогу, в некоторых областях она длилась более 5,5 часов.

Источник: alerts.in.ua

Детали: Например, в Полтавской, Запорожской и Херсонской областях тревога действовала 5:49 часов, в Одесской 5:44, в Николаевской 5:45, в Днепропетровской 5:52 и в Харьковской 5:51.

Между тем в западных областях тревога была до 4 часов.

Предыстория: