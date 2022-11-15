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Тревога длилась почти 6 часов в некоторых областях

Роман ПетренкоВторник, 15 ноября 2022, 18:38
скриншот

Вечером 15 ноября начали отменять воздушную тревогу, в некоторых областях она длилась более 5,5 часов.

Источник: alerts.in.ua

Детали: Например, в Полтавской, Запорожской и Херсонской областях тревога действовала 5:49 часов, в Одесской 5:44, в Николаевской 5:45, в Днепропетровской 5:52 и в Харьковской 5:51.

Между тем в западных областях тревога была до 4 часов.

Предыстория:

  • Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.

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Темы: воздушная тревогаобстрел
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