Тревога длилась почти 6 часов в некоторых областях
Вторник, 15 ноября 2022, 18:38
Вечером 15 ноября начали отменять воздушную тревогу, в некоторых областях она длилась более 5,5 часов.
Источник: alerts.in.ua
Детали: Например, в Полтавской, Запорожской и Херсонской областях тревога действовала 5:49 часов, в Одесской 5:44, в Николаевской 5:45, в Днепропетровской 5:52 и в Харьковской 5:51.
Между тем в западных областях тревога была до 4 часов.
Предыстория:
- Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
- Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
- Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.