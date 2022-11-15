Тревога длилась почти 6 часов в некоторых областях

Вечером 15 ноября начали отменять воздушную тревогу, в некоторых областях она длилась более 5,5 часов.

Источник: alerts.in.ua

Детали: Например, в Полтавской, Запорожской и Херсонской областях тревога действовала 5:49 часов, в Одесской 5:44, в Николаевской 5:45, в Днепропетровской 5:52 и в Харьковской 5:51.

Реклама:

Между тем в западных областях тревога была до 4 часов.

Предыстория:

Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.

Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.