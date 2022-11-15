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Массированная атака: ПВО сбила более 70 ракет, но есть попадания в 15 энергообъектов

Роман ПетренкоВторник, 15 ноября 2022, 18:25
Массированная атака: ПВО сбила более 70 ракет, но есть попадания в 15 энергообъектов
фото воздушных сил

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из 90 российских ракет 70 были сбиты, но из-за попадания более 7 миллионов человек сейчас без света.

Источник: Тимошенко в Telegram, Воздушные силы

Прямая речь Тимошенко: "Враг выпустил по Украине более 90 ракет.

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Наши ПВО сбили 70!

Но есть попадания - повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры".

Детали: По словам Тимошенко, из-за попадания есть отключения света в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас более 7 миллионов абонентов без света.

По предварительным данным Воздушных сил, уничтожено 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

Предыстория:

  • Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине порядка 100 ракет, превысив таким образом массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.

Темы: обстрелРосcия
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