Массированная атака: ПВО сбила более 70 ракет, но есть попадания в 15 энергообъектов

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из 90 российских ракет 70 были сбиты, но из-за попадания более 7 миллионов человек сейчас без света.

Источник: Тимошенко в Telegram, Воздушные силы

Прямая речь Тимошенко: "Враг выпустил по Украине более 90 ракет.

Наши ПВО сбили 70!

Но есть попадания - повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры".

Детали: По словам Тимошенко, из-за попадания есть отключения света в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Сейчас более 7 миллионов абонентов без света.

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По предварительным данным Воздушных сил, уничтожено 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

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