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Глава МВС про ракетний удар РФ: 1 загиблий, 6 поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

Валентина РоманенкоВівторок, 15 листопада 2022, 20:55
фото з Києва ДСНС

За попередніми даними, внаслідок наймасованішого ракетного удару РФ 15 листопада одна людина загинула та шість отримали травми.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону, ДСНС

Пряма мова: "Поки що ми зафіксували одну людину, яка загинула в Києві і шість травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити ще зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація.

Десь порядка 30 об'єктам завдано шкоду. Це і приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Всюди працює поліція, проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет".

Деталі: При цьому очільник МВС зазначив, що в більшості випадків спрацювала протиповітряна оборона України.

В свою чергу ДСНС повідомляє про ліквідацію займання на локаціях у столиці.

15 листопада близько 15:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшли повідомлення про влучання за трьома адресами.

Так, у Печерському районі столиці, внаслідок падіння уламків збитої ракети сталось загоряння на 2 та 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку загальною площею 60 кв. м з частковим руйнування фасаду будівлі.

Також, сталось часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 24-поверхового житлового будинку без послідуючого горіння.

ВІДЕО ДНЯ

В Оболонському районі столиці, уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва.

За даними рятувальників, у Києві було виявлено тіло 1 загиблої людини та 1 людина постраждала. Інформація щодо жертв та потерпілих уточнюється.

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Теми: війна
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