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Глава МВД о ракетном ударе РФ: 1 погибший, 6 ранены, повреждено около 30 объектов

Валентина РоманенкоВторник, 15 ноября 2022, 19:55
Глава МВД о ракетном ударе РФ: 1 погибший, 6 ранены, повреждено около 30 объектов
фото из Киева ГСЧС

По предварительным данным, в результате массированного ракетного удара РФ 15 ноября один человек погиб и шесть получили травмы.

Источник: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире национального телемарафона, ГСЧС

Прямая речь Монастырского: "Пока мы зафиксировали одного человека, который погиб в Киеве и шесть травмированных лиц: трое по адресам в Киеве и еще трое в другом населенном пункте. Но окончательно о количестве раненых говорить еще рано. Я думаю, что на утро будет более точная информация.

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Где-то порядка 30 объектам нанесен ущерб. Это и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. Повсюду работает полиция, проводятся осмотры места происшествий, собираются остатки ракет".

Детали: При этом глава МВД отметил, что в большинстве случаев сработала противовоздушная оборона Украины.

В свою очередь ГСЧС сообщает о ликвидации возгорания на локациях в столице.

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15 ноября около 15:30 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступили сообщения о попадании по трем адресам.

Так, в Печерском районе столицы, в результате падения обломков сбитой ракеты произошло возгорание на 2 и 3 этаже 5-этажного жилого дома общей площадью 60 кв. м с частичным разрушением фасада здания.

Также, произошло частичное разрушение квартиры на 24-м этаже 24-этажного жилого дома без последующего горения.

В Оболонском районе столицы, обломки сбитой ракеты упали возле фундамента заброшенного строительства.

По данным спасателей, в Киеве было обнаружено тело 1 погибшего человека и 1 человек пострадал. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Темы: война
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