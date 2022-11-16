Реальність, про яку ми попереджали – Резніков про вибухи в Польщі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи в Польщі через падіння російських ракет – це "реальність, про яку ми попереджали".

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Це реальність, про яку ми попереджали.

Реклама:

Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Ні для російських неконтрольованих ракет. Ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО".

Передісторія:

У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і американським візаві Джо Байденом у зв’язку з вибухами біля кордону з Україною, які могло спричинити падіння російських ракет.

Зеленський і Дуда теж провели телефонну розмову з цього приводу.