Реальність, про яку ми попереджали – Резніков про вибухи в Польщі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи в Польщі через падіння російських ракет – це "реальність, про яку ми попереджали".

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Це реальність, про яку ми попереджали.

Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Ні для російських неконтрольованих ракет. Ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО".

Передісторія: