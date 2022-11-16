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Реальность, о которой мы предупреждали – Резников о взрывах в Польше

Ольга ГлущенкоСреда, 16 ноября 2022, 01:05
Алексей РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы в Польше из-за падения российских ракет – это "реальность, о которой мы предупреждали".

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Это реальность, о которой мы предупреждали.

Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ. Ни для российских неконтролируемых ракет. Ни для угрозы, которую они несут нашим соседям из ЕС и НАТО".

Предыстория:

  • Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
  • Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и американским визави Джо Байденом в связи со взрывами у границы с Украиной, которые могло вызвать падение российских ракет.
  • Зеленский и Дуда тоже провели телефонный разговор по этому поводу.

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Темы: РезниковПольша
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