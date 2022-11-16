Реальность, о которой мы предупреждали – Резников о взрывах в Польше

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы в Польше из-за падения российских ракет – это "реальность, о которой мы предупреждали".

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Это реальность, о которой мы предупреждали.

Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ. Ни для российских неконтролируемых ракет. Ни для угрозы, которую они несут нашим соседям из ЕС и НАТО".

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