Байден скликав екстрену зустріч зі світовими лідерами через вибухи в Польщі

Після вибухів і загибелі людей у Польщі внаслідок падіння російської ракети президент Джо Байден зібрав екстрену зустріч зі світовими лідерами.

Джерело: ZN.UA з посиланням на Білий дім, Reuters

Дослівно ZN.UA: "Президент США Джо Байден збирає екстрену зустріч зі світовими лідерами після інциденту в Польщі".

Оновлено: Як повідомляє Reuters, світові лідери, які збиралися на зустріч G20 на Балі, провели екстрену зустріч в середу після того, як дві людини в Польщі загинули в результаті вибухів, які сталися через падіння російськх ракет.

Зустріч була скликана президентом США Джо Байденом після того, як дві людини загинули в результаті вибуху в Пшеводові на сході Польщі біля кордону з Україною.

До зустрічі долучилися лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великої Британії.

I’m discussing a meeting with world leaders on the loss of life in Eastern Poland and the United States’ commitment to support Poland’s investigation. https://t.co/duaAT0lEoZ