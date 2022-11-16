Байден скликав екстрену зустріч зі світовими лідерами через вибухи в Польщі
Після вибухів і загибелі людей у Польщі внаслідок падіння російської ракети президент Джо Байден зібрав екстрену зустріч зі світовими лідерами.
Джерело: ZN.UA з посиланням на Білий дім, Reuters
Дослівно ZN.UA: "Президент США Джо Байден збирає екстрену зустріч зі світовими лідерами після інциденту в Польщі".
Оновлено: Як повідомляє Reuters, світові лідери, які збиралися на зустріч G20 на Балі, провели екстрену зустріч в середу після того, як дві людини в Польщі загинули в результаті вибухів, які сталися через падіння російськх ракет.
Зустріч була скликана президентом США Джо Байденом після того, як дві людини загинули в результаті вибуху в Пшеводові на сході Польщі біля кордону з Україною.
До зустрічі долучилися лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великої Британії.
I’m discussing a meeting with world leaders on the loss of life in Eastern Poland and the United States’ commitment to support Poland’s investigation. https://t.co/duaAT0lEoZ— President Biden (@POTUS) November 16, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
- Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.
- Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва.
- Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.
- Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва.