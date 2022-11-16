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Байден скликав екстрену зустріч зі світовими лідерами через вибухи в Польщі

Середа, 16 листопада 2022, 02:50
фото: apa.az

Після вибухів і загибелі людей у Польщі внаслідок падіння російської ракети президент Джо Байден зібрав екстрену зустріч зі світовими лідерами.

Джерело: ZN.UA з посиланням на Білий дім, Reuters

Дослівно ZN.UA: "Президент США Джо Байден збирає екстрену зустріч зі світовими лідерами після інциденту в Польщі".

Оновлено: Як повідомляє Reuters, світові лідери, які збиралися на зустріч G20 на Балі, провели екстрену зустріч в середу після того, як дві людини в Польщі загинули в результаті вибухів, які сталися через падіння російськх ракет.

Зустріч була скликана президентом США Джо Байденом після того, як дві людини загинули в результаті вибуху в Пшеводові на сході Польщі біля кордону з Україною.

До зустрічі долучилися лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великої Британії.

Передісторія:

  • У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
  • Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.
  • Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва.
  • Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.
  • Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва.

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Теми: БайденСШАПольща
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