Байден созвал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за взрывов в Польше
После взрывов и гибели людей в Польше в результате падения российской ракеты президент Джо Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами.
Источник: ZN.UA со ссылкой на Белый дом, Reuters
Дословно ZN.UA: "Президент США Джо Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше".
Обновлено: Как сообщает Reuters, мировые лидеры, которые собирались на встречу G20 на Бали, провели экстренную встречу в среду после того, как два человека в Польше погибли в результате взрывов, которые произошли из-за падения российских ракет.
Встреча была созвана президентом США Джо Байденом после того, как два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове на востоке Польши возле границы с Украиной.
Ко встрече присоединились лидеры США, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.
I’m discussing a meeting with world leaders on the loss of life in Eastern Poland and the United States’ commitment to support Poland’s investigation. https://t.co/duaAT0lEoZ— President Biden (@POTUS) November 16, 2022
Предыстория:
- Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
- Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.
- Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.
- Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.