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Байден созвал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за взрывов в Польше

Среда, 16 ноября 2022, 02:50
фото: apa.az

После взрывов и гибели людей в Польше в результате падения российской ракеты президент Джо Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами.

Источник: ZN.UA со ссылкой на Белый дом, Reuters

Дословно ZN.UA: "Президент США Джо Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше".

Обновлено: Как сообщает Reuters, мировые лидеры, которые собирались на встречу G20 на Бали, провели экстренную встречу в среду после того, как два человека в Польше погибли в результате взрывов, которые произошли из-за падения российских ракет.

Встреча была созвана президентом США Джо Байденом после того, как два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове на востоке Польши возле границы с Украиной.

Ко встрече присоединились лидеры США, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

Предыстория:

  • Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
  • Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.
  • Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.
  • Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.

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Темы: БайденСШАПольша
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