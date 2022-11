Байден созвал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за взрывов в Польше

После взрывов и гибели людей в Польше в результате падения российской ракеты президент Джо Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами.

Источник: ZN.UA со ссылкой на Белый дом, Reuters

Дословно ZN.UA: "Президент США Джо Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше".

Обновлено: Как сообщает Reuters, мировые лидеры, которые собирались на встречу G20 на Бали, провели экстренную встречу в среду после того, как два человека в Польше погибли в результате взрывов, которые произошли из-за падения российских ракет.

Встреча была созвана президентом США Джо Байденом после того, как два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове на востоке Польши возле границы с Украиной.

Ко встрече присоединились лидеры США, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

I’m discussing a meeting with world leaders on the loss of life in Eastern Poland and the United States’ commitment to support Poland’s investigation. https://t.co/duaAT0lEoZ