ISW повідомив, чому Росія сповільнить обстріли інфраструктури України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі зібраних даних припускають, що росіяни будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з початку війни.

Інститут, спираючись на зібрані дані, припускає, що російські військові, ймовірно, використовували значну частину наявних у них систем високоточної зброї під час скоординованих ракетних ударів 15 листопада.

Аналітики відзначають: збільшення відсотка збитих Україною ракет свідчить про покращення української протиповітряної оборони протягом останнього місяця, і український Генеральний штаб пов'язує це покращення з ефективністю систем протиповітряної оборони, наданих Заходом.

ISW також зазначає, що російські війська виснажують свої запаси високоточних систем озброєння і, ймовірно, будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури.

Ідеться в аналітиці інституту і про те, що польські офіційні особи оголосили, що ймовірна "ракета російського виробництва" впала на території Польщі в межах шести кілометрів від міжнародного кордону з Україною.

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Західні офіційні особи ще не зробили остаточних заяв щодо цього інциденту.

ISW продовжуватиме стежити за розвитком ситуації, – зазначають експерти.

Вони також нагадують, що Кремль підготував масовану ракетну кампанію до того, як Президент України Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20 15 листопада. Зеленський повторив, що Україна буде вести переговори з Росією, якщо Кремль повністю виведе свої війська з України, відновить територіальну цілісність України та забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.[

На думку аналітиків, Кремль, ймовірно, навмисно спланував масовану ракетну кампанію по Україні напередодні виступу Зеленського на саміті "Великої двадцятки", враховуючи, що ракетна кампанія в декількох напрямках вимагає значної військової підготовки.

Адже офіційний наратив Кремля навколо саміту G20 ще більше підтверджує незацікавленість Росії в перспективі мирних переговорів з Україною.

В інституті відзначають і те, що росіяни все частіше звертаються до різних платформ у соціальних мережах, щоб висловити своє невдоволення проблемами мобілізації – явище, яке має всі передумови для розпалювання організованих онлайн-рухів у Росії.

Основні висновки аналітиків ISW:

Російські війська здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з початку війни, ймовірно, із застосуванням значної частини наявних у них високоточних систем озброєнь.

Польські офіційні особи оголосили, що ймовірна "ракета російського виробництва" впала на території Польщі в межах шести кілометрів від міжнародного кордону з Україною.

Військове командування загарбників, за повідомленнями, проігнорувало існуючі плани наступальних операцій на Вугледарському напрямку і з передчасно відправило погано підготовлене підкріплення для дорогого штурму Павлівки, що викликало постійну критику російського військового керівництва.

Посадовці РФ продовжували висувати умови, щоб змусити Міжнародне агентство з атомної енергії визнати російський контроль над Запорізькою атомною електростанцією і тим самим де-факто визнати російську анексію окупованої України.

Росіяни все частіше звертаються до різних платформ у соціальних мережах, щоб висловити своє невдоволення проблемами з мобілізацією, що може спричинити організовані антивоєнні рухи в Росії.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Сватового та Кремінної, а українські сили продовжують наносити удари по російській логістиці в тилу Луганської області.

Окупанти продовжували наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

Передчасні повідомлення про захоплення українськими військами території на лівому березі Дніпра викликали негативну реакцію в російському інформаційному просторі.

Російські логістичні маршрути з Криму на південь України, ймовірно, сильно погіршилися.

Ворожі війська продовжують поповнювати свої запаси, що зменшуються, білоруською військовою технікою.

Росія продовжує занижувати роль гауляйтерів на окупованих територіях на користь російських посадовців.

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