ISW сообщил, почему Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины

Аналитики Института изучения войны (ISW) на основе собранных данных предполагают, что россияне будут вынуждены замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.

Источник: ISW

Детали: Российские войска осуществили крупнейшую серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны.

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Институт, опираясь на собранные данные, предполагает, что российские военные, вероятно, использовали значительную часть имеющихся у них систем высокоточного оружия во время скоординированных ракетных ударов 15 ноября.

Аналитики отмечают: увеличение процента сбитых Украиной ракет свидетельствует об улучшении украинской противовоздушной обороны в течение последнего месяца, и украинский Генеральный штаб связывает это улучшение с эффективностью систем противовоздушной обороны, предоставленных Западом.

ISW также отмечает, что российские войска истощают свои запасы высокоточных систем вооружения и, вероятно, будут вынуждены замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.

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Речь идет в аналитике института и о том, что польские официальные лица объявили, что вероятная "ракета российского производства" упала на территории Польши в пределах шести километров от международной границы с Украиной.

Западные официальные лица еще не сделали окончательных заявлений по этому инциденту.

ISW будет продолжать следить за развитием ситуации, - отмечают эксперты.

Они также напоминают, что Кремль подготовил массированную ракетную кампанию до того, как Президент Украины Владимир Зеленский представил свое мирное предложение из 10 пунктов на саммите G20 15 ноября. Зеленский повторил, что Украина будет вести переговоры с Россией, если Кремль полностью выведет свои войска из Украины, восстановит территориальную целостность Украины и обеспечит наказание за военные преступления среди других положений по ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

По мнению аналитиков, Кремль, вероятно, намеренно спланировал массированную ракетную кампанию по Украине накануне выступления Зеленского на саммите "Большой двадцатки", учитывая, что ракетная кампания в нескольких направлениях требует значительной военной подготовки.

Ведь официальный нарратив Кремля вокруг саммита G20 еще больше подтверждает незаинтересованность России в перспективе мирных переговоров с Украиной.

В институте отмечают и то, что россияне все чаще обращаются к различным платформам в социальных сетях, чтобы выразить свое недовольство проблемами мобилизации - явление, которое имеет все предпосылки для разжигания организованных онлайн-движений в России.

Основные выводы аналитиков ISW:

Российские войска нанесли самую большую серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны, вероятно, с применением значительной части имеющихся у них высокоточных систем вооружений.

Польские официальные лица объявили, что вероятная "ракета российского производства" упала на территории Польши в пределах шести километров от международной границы с Украиной.

Военное командование захватчиков, по сообщениям, проигнорировало существующие планы наступательных операций на Угледарском направлении и преждевременно отправило плохо подготовленное подкрепление для дорогостоящего штурма Павловки, что вызвало постоянную критику российского военного руководства.

Чиновники РФ продолжали выдвигать условия, чтобы заставить Международное агентство по атомной энергии признать российский контроль над Запорожской атомной электростанцией и тем самым де-факто признать российскую аннексию оккупированной Украины.

Россияне все чаще обращаются к различным платформам в социальных сетях, чтобы выразить свое недовольство проблемами с мобилизацией, что может вызвать организованные антивоенные движения в России.

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступление в направлении Сватово и Кременной, а украинские силы продолжают наносить удары по российской логистике в тылу Луганской области.

Оккупанты продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.

Преждевременные сообщения о захвате украинскими войсками территории на левом берегу Днепра вызвали негативную реакцию в российском информационном пространстве.

Российские логистические маршруты из Крыма на юг Украины, вероятно, сильно ухудшились.

Вражеские войска продолжают пополнять свои уменьшающиеся запасы белорусской военной техникой.

Россия продолжает занижать роль гауляйтеров на оккупированных территориях в пользу российских чиновников.

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