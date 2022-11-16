Після атаки лише 30% абонентів Львівщини можуть одночасно користуватися світлом

Оскільки у Львівській області 15 листопада було пошкоджено три енергетичних об'єкти, зараз лише третина споживачів можуть одночасно користуватися електроенергією, фахівці активно працюють над відновленням системи.

Джерело: начальник Львівської ОВА Максим Козицький і міський голова Львова Андрій Садовий на брифінгу 16 листопада

Пряма мова Козицького: "Якщо брати загалом зону відповідальності повітряного командування "Захід", то 23 ракети летіло, 15 було знищено, 8 попадань. Якщо брати Львівську область, то з 13 ракет 7 було знищено, 6 попадань у три об'єкти енергетичної інфраструктури, два з яких раніше вже зазнавали ударів.

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Ситуація критична. На вечір близько 2 мільйонів людей або 700 тисяч абонентів були без світла. На ранок 95% абонентів світло подали, але діють графіки аварійного відключення.

Подана потужність на Львівську область, яку ми зараз можемо споживати, – близько 200 мегаватт, у мирний час ми споживали від 650 до 750 мегаватт. Зараз тільки 30% абонентів можуть одномоментно користуватися світлом".

Деталі: Козицький додав, що також є руйнування приватних будинків і один травмований, стан якого вже стабільний, середньої важкості.

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Садовий повідомив, що Львів уже з холодною й гарячою водою, з опаленням, а більшість мешканців міста – з електропостачанням. Комунальні служби працювали всю ніч.

Він також повідомив, що в четвер діти мають уже піти в садочки і школи.

Мер попросив жителів робити запас води, теплих речей, мати ліхтарики і павербанки, бо реальність така, що Росія й далі буде намагатися зруйнувати енергетичну інфраструктуру.

Голова ОВА також повідомив, що всі підстанції додатково посилено захистом.

Щодо мобільних операторів, то вони закуповують дизельгенератори, щоб продовжувати працювати в критичній ситуації.

Машини з гучномовцями будуть сповіщати про тривогу у Львівській області у випадку відсутності електроенергії.

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