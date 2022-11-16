Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После атаки только 30% абонентов Львовщины могут одновременно пользоваться светом

Елена РощинаСреда, 16 ноября 2022, 12:37
После атаки только 30% абонентов Львовщины могут одновременно пользоваться светом
Центр Львова, фото Getty Images

Поскольку во Львовской области 15 ноября были повреждены три энергетических объекта, сейчас только треть потребителей могут одновременно пользоваться электроэнергией, специалисты активно работают над восстановлением системы.

Источник: начальник Львовской ОВА Максим Козицкий и городской глава Львова Андрей Садовой на брифинге 16 ноября

Прямая речь Козицкого: "Если брать в целом зону ответственности воздушного командования "Запад", то 23 ракеты летело, 15 было уничтожено, 8 попаданий. Если брать Львовскую область, то из 13 ракет 7 было уничтожено, 6 попаданий в три объекта энергетической инфраструктуры, два из которых ранее уже подвергались ударам.

Реклама:

Ситуация критическая. На вечер порядка 2 миллионов человек или 700 тысяч абонентов были без света. К утру 95% абонентов свет подали, но действуют графики аварийного отключения.

Поданная мощность на Львовскую область, которую мы сейчас можем потреблять, – около 200 мегаватт, в мирное время мы потребляли от 650 до 750 мегаватт. Сейчас только 30% абонентов могут одномоментно пользоваться светом".

Детали: Козицкий добавил, что также есть разрушение частных домов и один травмированный, состояние которого уже стабильное, средней тяжести.

ВИДЕО ДНЯ

Садовой сообщил, что Львов уже с холодной и горячей водой, с отоплением, а большинство жителей города – с электроснабжением. Коммунальные службы работали всю ночь.

Он сообщил, что в четверг дети уже должны пойти в садики и школы.

Мэр попросил жителей делать запас воды, теплых вещей, иметь фонарики и павербанки, потому что реальность такова, что Россия и дальше будет пытаться разрушить энергетическую инфраструктуру.

Глава ОВА также сообщил, что все подстанции дополнительно усилены защитой.

Что касается мобильных операторов, то они закупают дизельгенераторы, чтобы продолжать работу в критической ситуации.

Машины с громкоговорителями будут извещать о тревоге во Львовской области в случае отсутствия электроэнергии.

Предыстория:

Темы: ЛьвовщинаЛьвовэлектроэнергияотопление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Львовщина
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: