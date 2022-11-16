После атаки только 30% абонентов Львовщины могут одновременно пользоваться светом
Поскольку во Львовской области 15 ноября были повреждены три энергетических объекта, сейчас только треть потребителей могут одновременно пользоваться электроэнергией, специалисты активно работают над восстановлением системы.
Источник: начальник Львовской ОВА Максим Козицкий и городской глава Львова Андрей Садовой на брифинге 16 ноября
Прямая речь Козицкого: "Если брать в целом зону ответственности воздушного командования "Запад", то 23 ракеты летело, 15 было уничтожено, 8 попаданий. Если брать Львовскую область, то из 13 ракет 7 было уничтожено, 6 попаданий в три объекта энергетической инфраструктуры, два из которых ранее уже подвергались ударам.
Ситуация критическая. На вечер порядка 2 миллионов человек или 700 тысяч абонентов были без света. К утру 95% абонентов свет подали, но действуют графики аварийного отключения.
Поданная мощность на Львовскую область, которую мы сейчас можем потреблять, – около 200 мегаватт, в мирное время мы потребляли от 650 до 750 мегаватт. Сейчас только 30% абонентов могут одномоментно пользоваться светом".
Детали: Козицкий добавил, что также есть разрушение частных домов и один травмированный, состояние которого уже стабильное, средней тяжести.
Садовой сообщил, что Львов уже с холодной и горячей водой, с отоплением, а большинство жителей города – с электроснабжением. Коммунальные службы работали всю ночь.
Он сообщил, что в четверг дети уже должны пойти в садики и школы.
Мэр попросил жителей делать запас воды, теплых вещей, иметь фонарики и павербанки, потому что реальность такова, что Россия и дальше будет пытаться разрушить энергетическую инфраструктуру.
Глава ОВА также сообщил, что все подстанции дополнительно усилены защитой.
Что касается мобильных операторов, то они закупают дизельгенераторы, чтобы продолжать работу в критической ситуации.
Машины с громкоговорителями будут извещать о тревоге во Львовской области в случае отсутствия электроэнергии.
Предыстория:
- 15 ноября Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине: несмотря на успешную работу ПВО в ряде областей ударам подверглись Киев, Киевская, Волынская, Ровенская, Львовская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области.
- Ракеты предназначались в основном энергетической инфраструктуре. Из-за этих атак отключения электроэнергии коснулись всех областей Украины.
- Во Львовской области ракеты поразили три объекта критической инфраструктуры – 700 тысяч абонентов остались без света.