Україна виступає за подальше вивчення інциденту з ракетою в Польщі і просить доступу – Данілов

Україна виступає за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети у Польщі і просить доступу для українських фахівців.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов за результатами Ставки верховного головнокомандувача 16 листопада, пресслужба РНБО

Пряма мова: "Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО.

Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України.

Залишаємося повністю відкритими до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі усього комплексу наявних даних".

Деталі: В РНБО наголошують, що лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося.

Офіційна Москва постійно йде на загострення, аби завдати максимальних жертв серед цивільних людей та зруйнувати критичну інфраструктуру. Жодних інших пояснень ексцесів із ракетами бути не може.

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У зв’язку з цим українська влада нагадує, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України.

Що передувало: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що Україна готова надати всі матеріали і своїх спеціалістів, аби встановити істину в інциденті з падінням ракети у Польщі.

Передісторія:

У вівторок 15 листопада Росія здійснила наймасованішу атаку на критичну інфраструктуру України. Ворог випустив сотню ракет. 77 цілей було збито українською ППО.

У прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, на якому вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Польські ЗМІ повідомили, що за візуальними ознаками уламків, ракета, яка впала 15 листопада на території Польщі під час масованого ракетного удару РФ по Україні, могла бути російською крилатою ракетою Х-101.

Пізніше з'явилася інформація, що США припускають, ніби ця ракета могла бути випущена українською ППО. Низка світових лідерів виступили із заявами і поклали провину за трагедію на РФ, яка воює з Україною.

16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи у вівторок ввечері на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну. Він додав, що на Польщу впала ракета типу С-300 і, ймовірно, це була ракета, яку "використовували українські сили", які вчора відбивали ракетні атаки Росії.

Знати більше: Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки