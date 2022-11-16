Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна виступає за подальше вивчення інциденту з ракетою в Польщі і просить доступу – Данілов

Валентина РоманенкоСереда, 16 листопада 2022, 13:07
Україна виступає за подальше вивчення інциденту з ракетою в Польщі і просить доступу – Данілов
Олексій Данілов. фото РНБО

Україна виступає за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети у Польщі і просить доступу для українських фахівців.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов за результатами Ставки верховного головнокомандувача 16 листопада, пресслужба РНБО

Пряма мова: "Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО.

Реклама:

Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України.

Залишаємося повністю відкритими до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі усього комплексу наявних даних".

Деталі: В РНБО наголошують, що лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційна Москва постійно йде на загострення, аби завдати максимальних жертв серед цивільних людей та зруйнувати критичну інфраструктуру. Жодних інших пояснень ексцесів із ракетами бути не може.

У зв’язку з цим українська влада нагадує, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України.

Що передувало: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що Україна готова надати всі матеріали і своїх спеціалістів, аби встановити істину в інциденті з падінням ракети у Польщі.

Передісторія: 

  • У вівторок 15 листопада Росія здійснила наймасованішу атаку на критичну інфраструктуру України. Ворог випустив сотню ракет. 77 цілей було збито українською ППО.
  • У прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, на якому вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО. 
  • Польські ЗМІ повідомили, що за візуальними ознаками уламків, ракета, яка впала 15 листопада на території Польщі під час масованого ракетного удару РФ по Україні, могла бути російською крилатою ракетою Х-101.
  • Пізніше з'явилася інформація, що США припускають, ніби ця ракета могла бути випущена українською ППО. Низка світових лідерів виступили із заявами і поклали провину за трагедію на РФ, яка воює з Україною.
  • 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи у вівторок ввечері на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну. Він додав, що на Польщу впала ракета типу С-300 і, ймовірно, це була ракета, яку "використовували українські сили", які вчора відбивали ракетні атаки Росії. 

Знати більше: Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки

Теми: ПольщавійнаРНБОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Польща
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: