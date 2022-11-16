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Украина выступает за дальнейшее изучение инцидента с ракетой в Польше и просит доступа - Данилов

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 14:07
Алексей Данилов. фото СНБО

Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит доступа для украинских специалистов.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам Ставки верховного главнокомандующего 16 ноября, пресс-служба СНБО

Прямая речь: "Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента. Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО.

Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины.

Остаемся полностью открытыми к всестороннему изучению ситуации и согласованию выводов на основе всего комплекса имеющихся данных".

Детали: В СНБО подчеркивают, что только Россия и ее ракетный террор виноваты в том, что произошло.

Официальная Москва постоянно идет на обострение, чтобы нанести максимальные жертвы среди гражданских людей и разрушить критическую инфраструктуру. Никаких других объяснений эксцессов с ракетами быть не может.

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В связи с этим украинская власть напоминает, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины.

Что предшествовало: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Украина готова предоставить все материалы и своих специалистов, чтобы установить истину в инциденте с падением ракеты в Польше.

Предыстория: 

  • Во вторник 15 ноября Россия осуществила самую массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Враг выпустил сотню ракет. 77 целей были сбиты украинской ПВО.
  • В приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли. В Польше срочно созвали Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором решили повысить боеготовность некоторых подразделений и рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО. 
  • Польские СМИ сообщили, что по визуальным признакам обломков, ракета, которая упала 15 ноября на территории Польши во время массированного ракетного удара РФ по Украине, могла быть крылатой росийской ракетой Х-101.
  • Позже появилась информация, что США предполагают, что эта ракета могла быть выпущена украинской ПВО. Ряд мировых лидеров выступили с заявлениями и возложили вину за трагедию на РФ, которая воюет с Украиной.
  • 16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы во вторник вечером на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну. Он добавил, что на Польшу упала ракета типа С-300 и, вероятно, это была ракета, которую "использовали украинские силы", которые отражали ракетные атаки России. 

Знать больше: Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия

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Темы: ПольшавойнаСНБОвойна
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