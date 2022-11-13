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В ОП прогнозують, що Росія "дозріє" до перегорів після звільнення Донецька чи Луганська

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 09:06
В ОП прогнозують, що Росія дозріє до перегорів після звільнення Донецька чи Луганська
Михайло Подоляк. Фото з сайту ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія буде справді готова вести переговори, або виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська".

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Деталі: Водночас представник ОП зазначив, що нині підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно".

За словами Подоляка, уже зараз "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".

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  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
  • Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що можливість відновити переговори з Росією може з’явитися у другій половині 2023 року.
  • Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня, після чого розпочнеться звільнення Криму.

Теми: РосіяпереговориОфіс президентаДонбас
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