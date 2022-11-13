В ОП прогнозують, що Росія "дозріє" до перегорів після звільнення Донецька чи Луганська
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія буде справді готова вести переговори, або виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська".
Деталі: Водночас представник ОП зазначив, що нині підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно".
Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 13, 2022
За словами Подоляка, уже зараз "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
- Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що можливість відновити переговори з Росією може з’явитися у другій половині 2023 року.
- Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня, після чого розпочнеться звільнення Криму.