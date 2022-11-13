В ОП прогнозують, що Росія "дозріє" до перегорів після звільнення Донецька чи Луганська

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія буде справді готова вести переговори, або виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська".

Деталі: Водночас представник ОП зазначив, що нині підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно".

Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 13, 2022

За словами Подоляка, уже зараз "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".

Передісторія: