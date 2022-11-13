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В ОП прогнозують, що Росія "дозріє" до перегорів після звільнення Донецька чи Луганська

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 10:06
Михайло Подоляк. Фото з сайту ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія буде справді готова вести переговори, або виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська".

Деталі: Водночас представник ОП зазначив, що нині підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно".

За словами Подоляка, уже зараз "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".

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Теми: РосіяпереговориОфіс президентаДонбас
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