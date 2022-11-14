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Зеленський: Ми готові до миру, але миру для всієї України

Олена РощінаПонеділок, 14 листопада 2022, 14:51
Володимир Зеленський у Херсоні, фото Офісу президента

Україну цікавить мир на всій території країни, а територія інших країн її не цікавить, заявив президент Володимир Зеленський у деокупованому Херсоні. 

Джерело: Офіс президента України

Пряма мова: "Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях. На цій війні – найкращі герої нашої країни…

Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту, та продовжить звільняти території, які окупував агресор.

"Що далі? Не Москва. Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", – сказав український лідер.

Зеленський акцентував, що нині Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.

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Пряма мова: "Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому відійшли чи втекли (російські війська – ред.) – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині".

У Херсоні у присутності Зеленського підняли прапор України
У Херсоні у присутності Зеленського підняли прапор України
фото Офісу президента

Передісторія: 

  • 9 листопада в армії РФ заявили, що залишають Херсон, 11 листопада до міста почали заходити частини ЗСУ, а 14 листопада туди прибув президент Володимир Зеленський. У Кремлі на це в дусі анексії заявили, що обласний центр є територією РФ.
  • У керівництві Росії напоказ заявляють про готовність до мирних переговорів із Україною, але насправді не роблять жодних кроків для цього. 
  • Володимир Зеленський не раз озвучував передумови для переговорів Києва й Москви, серед яких було виведення Росією своєї армії з території України. У МЗС РФ відкинули цю вимогу й хочуть, аби Київ зважав на ситуацію на полі бою. МЗС України відповіло, що окупанти не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Росія буде справді готова вести переговори або виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська, а голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував відновлення переговорів із РФ у другій половині 2023 року.
  • За даними ЗМІ, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

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Теми: ЗеленськийпереговориХерсондеокупація
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