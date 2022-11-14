Зеленський: Ми готові до миру, але миру для всієї України

Україну цікавить мир на всій території країни, а територія інших країн її не цікавить, заявив президент Володимир Зеленський у деокупованому Херсоні.

Джерело: Офіс президента України

Пряма мова: "Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях. На цій війні – найкращі герої нашої країни…

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Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту, та продовжить звільняти території, які окупував агресор.

"Що далі? Не Москва. Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", – сказав український лідер.

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Зеленський акцентував, що нині Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.

Пряма мова: "Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому відійшли чи втекли (російські війська – ред.) – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині".

У Херсоні у присутності Зеленського підняли прапор України фото Офісу президента

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