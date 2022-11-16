Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский рассказал о сигналах от других стран насчет переговоров с РФ

Катерина ТищенкоСреда, 16 ноября 2022, 20:13
Зеленский рассказал о сигналах от других стран насчет переговоров с РФ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ 16 НОЯБРЯ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что получал определенные сигналы от лидеров других страны относительно переговоров с Россией, однако подобные вопросы должны обсуждаться публично.

Источник: Зеленский во время общения со СМИ в среду, сообщает сайт президента

Детали: Президент отметил, что получал определенные сигналы от лидеров других стран о возможных переговорах с российской стороной.

Реклама:

Как сказал Зеленский, РФ ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны происходить публично, а не кулуарно.

Он подчеркнул: чтобы у мировых лидеров не было никаких вопросов относительно готовности Украины к переговорам, он на саммите "Группы двадцати" выступил с предложениями, направленными на достижение мира в нашей стране.

"Я считаю, что это формула мира для всего мира. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером в той или иной инициативе – в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Он подчеркнул, что после недавних побед Украины ряд государств мира понял мифичность рассказов о мощи российской армии.

Президент также отметил, что его не интересует будущее России, потому что это не приоритет для Украины.

"Мы должны заниматься своим государством. Мы должны сделать так, чтобы наши соседи не попытались атаковать нас снова. И это наша задача, мы должны ее выполнять", - подчеркнул Зеленский.

Что было раньше: Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

Предыстория:

Темы: Зеленскийпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: