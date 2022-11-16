Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал о сигналах от других стран насчет переговоров с РФ

Катерина ТищенкоСреда, 16 ноября 2022, 21:13
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ 16 НОЯБРЯ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что получал определенные сигналы от лидеров других страны относительно переговоров с Россией, однако подобные вопросы должны обсуждаться публично.

Источник: Зеленский во время общения со СМИ в среду, сообщает сайт президента

Детали: Президент отметил, что получал определенные сигналы от лидеров других стран о возможных переговорах с российской стороной.

Как сказал Зеленский, РФ ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны происходить публично, а не кулуарно.

Он подчеркнул: чтобы у мировых лидеров не было никаких вопросов относительно готовности Украины к переговорам, он на саммите "Группы двадцати" выступил с предложениями, направленными на достижение мира в нашей стране.

"Я считаю, что это формула мира для всего мира. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером в той или иной инициативе – в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти", - сказал президент.

Он подчеркнул, что после недавних побед Украины ряд государств мира понял мифичность рассказов о мощи российской армии.

ВИДЕО ДНЯ

Президент также отметил, что его не интересует будущее России, потому что это не приоритет для Украины.

"Мы должны заниматься своим государством. Мы должны сделать так, чтобы наши соседи не попытались атаковать нас снова. И это наша задача, мы должны ее выполнять", - подчеркнул Зеленский.

Что было раньше: Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

Предыстория:

Темы: Зеленскийпереговоры
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

фотоПравоохранители задержали депутата запрещенной "ОПЗЖ": работал на оккупантов Херсонщины

Гаагский суд признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17

Все новости...
Зеленский
Зеленский объяснил, почему не эвакуировал Киев после первых ударов по энергосистеме
Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страны"
Зеленский об Израиле и ПВО: Нетаньяху обещал разобраться с этим вопросом
Последние новости
18:55
Россияне перед отступлением заминировали СЭС в Херсонской области
18:51
В Минэкономики не исключают пересмотра макропрогноза из-за ударов по объектам энергетики
18:43
Данилов посоветовал Пескову и Ко позаботиться о свете в тюрьмах Украины: С нетерпением вас ждем
18:32
Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета
18:19
Кулеба: решения суда по делу MH17 посылают сигнал РФ
18:17
Парламент Швеции одобрил предоставление Украине военной помощи на рекордные $287 млн
18:05
В 9 областях все еще трудности со связью – Минцифры
17:55
"Наши здесь, уже не страшно". Как изнутри выглядит освобожденный Херсон - видео
17:53
обновлено, фотоОбстрел Запорожской области: из-под завалов достали 7 тел
17:51
фотоУкраинцы провели учения на случай ядерного удара
Все новости...