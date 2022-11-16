Зеленский рассказал о сигналах от других стран насчет переговоров с РФ

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ 16 НОЯБРЯ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что получал определенные сигналы от лидеров других страны относительно переговоров с Россией, однако подобные вопросы должны обсуждаться публично.

Источник: Зеленский во время общения со СМИ в среду, сообщает сайт президента

Детали: Президент отметил, что получал определенные сигналы от лидеров других стран о возможных переговорах с российской стороной.

Реклама:

Как сказал Зеленский, РФ ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны происходить публично, а не кулуарно.

Он подчеркнул: чтобы у мировых лидеров не было никаких вопросов относительно готовности Украины к переговорам, он на саммите "Группы двадцати" выступил с предложениями, направленными на достижение мира в нашей стране.

"Я считаю, что это формула мира для всего мира. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером в той или иной инициативе – в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Он подчеркнул, что после недавних побед Украины ряд государств мира понял мифичность рассказов о мощи российской армии.

Президент также отметил, что его не интересует будущее России, потому что это не приоритет для Украины.

"Мы должны заниматься своим государством. Мы должны сделать так, чтобы наши соседи не попытались атаковать нас снова. И это наша задача, мы должны ее выполнять", - подчеркнул Зеленский.

Что было раньше: Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

Предыстория: