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"Росія несе відповідальність" – Трюдо про падіння ракети в Польщі

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 04:12
Росія несе відповідальність – Трюдо про падіння ракети в Польщі
ТРЮДО, ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "Росія несе відповідальність" за падіння ракети і загибель двох людей в Польщі.

Джерело: Трюдо, цитує CTV

Пряма мова: "Поки що немає підтвердження того, що саме сталося, необхідно провести належне розслідування".

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"Абсолютно ясно одне… Росія несе відповідальність за те, що сталося".

"Я думаю, що зараз правильно для всіх спокійно з'ясувати, що саме сталося, зібрати факти".

"Ми… чітко дали зрозуміти, що вторгнення Путіна в Україну, в кінцевому результаті, винне в цьому насильстві".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
  • Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва.
  • Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.
  • Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва.

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

Теми: КанадаПольщаРосія
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