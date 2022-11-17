"Россия несет ответственность" – Трюдо о падении ракеты в Польше

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "Россия несет ответственность" за падение ракеты и гибель двух людей в Польше.

Источник: Трюдо, цитирует CTV

Прямая речь: "Пока нет подтверждения того, что именно произошло, необходимо провести надлежащее расследование".

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"Совершенно ясно одно... Россия несет ответственность за то, что произошло".

"Я думаю, что сейчас правильно для всех спокойно выяснить, что именно произошло, собрать факты".

"Мы... четко дали понять, что вторжение Путина в Украину, в конечном итоге, виновно в этом насилии".

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Предыстория:

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.

Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.

Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.