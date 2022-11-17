Кремль признал: ударами по инфраструктуре Украины принуждает Зеленского к переговорам

В Кремле заявили, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Песков в частности заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".

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Он сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров.

Прямая речь: "Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить".

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