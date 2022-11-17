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Кремль признал: ударами по инфраструктуре Украины принуждает Зеленского к переговорам

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 14:55
Дмитрий Песков. фото Getty Images

В Кремле заявили, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Песков в частности заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".

Он сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров.

Прямая речь: "Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить".

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.  "Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", - отметил глава государства.
  • Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана Украины. 15 ноября РФ нанесла самый массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.
  • Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
  • МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.

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Темы: Росcиявойна
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