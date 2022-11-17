Кремль признал: ударами по инфраструктуре Украины принуждает Зеленского к переговорам
В Кремле заявили, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"
Детали: Песков в частности заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".
Он сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров.
Прямая речь: "Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов. "Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", - отметил глава государства.
- Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана Украины. 15 ноября РФ нанесла самый массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.
- Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
- МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.