Кремль признал: ударами по инфраструктуре Украины принуждает Зеленского к переговорам

В Кремле заявили, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Песков в частности заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".

Он сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров.

Прямая речь: "Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить".

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов. "Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", - отметил глава государства.

Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана Украины. 15 ноября РФ нанесла самый массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины с 24 февраля 2022 года.

Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.

МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.