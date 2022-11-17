Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі без електрики в Україні перебувають понад 10 мільйонів українців.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики.

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Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання".

Передісторія:

15 листопада Росія завдала найбільш масованого ракетного удару по Україні: попри успішну роботу ППО в низці областей ударів зазнали Київ, Київська, Волинська, Рівненська, Львівська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська й Харківська області.

Ракети призначалися переважно енергетичній інфраструктурі. Через ці атаки відключення електроенергії торкнулися всіх областей України.

На Львівщині ракети вразили три об’єкти критичної інфраструктури – 700 тисяч абонентів залишилися без світла.