Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики
Четвер, 17 листопада 2022, 22:09
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі без електрики в Україні перебувають понад 10 мільйонів українців.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики.
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Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання".
Передісторія:
- 15 листопада Росія завдала найбільш масованого ракетного удару по Україні: попри успішну роботу ППО в низці областей ударів зазнали Київ, Київська, Волинська, Рівненська, Львівська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська й Харківська області.
- Ракети призначалися переважно енергетичній інфраструктурі. Через ці атаки відключення електроенергії торкнулися всіх областей України.
- На Львівщині ракети вразили три об’єкти критичної інфраструктури – 700 тисяч абонентів залишилися без світла.
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