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Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Альона Мазуренко Четвер, 17 листопада 2022, 22:09
Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі без електрики в Україні перебувають понад 10 мільйонів українців.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики.

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Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання".

Передісторія: 

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Теми: Зеленськийелектроенергія
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