Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Альона Мазуренко Четвер, 17 листопада 2022, 23:09

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі без електрики в Україні перебувають понад 10 мільйонів українців.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики.

Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання".

Передісторія: 

Теми: Зеленськийелектроенергія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

Орбан запропонував альтернативу плану ЄС із підтримки України на 18 млрд євро

Україна вироблятиме важке озброєння і військову техніку щонайменше з шістьма країнами НАТО

відео, фотоКомітет захисту журналістів вручив нагороду головреду УП Севгіль Мусаєвій

Шевченко йде зі складу НОК на знак протесту

Ракетні обстріли вивели з ладу майже 50% енергосистеми України – Шмигаль

Усі новини...
Фінляндія анонсувала найбільший з початку війни пакет військової допомоги Україні
МЗС порівняв Росію з ІДІЛ після зізнань Пєскова про обстріли заради переговорів
Зеленський про вирок MH17: це основа, щоб засудити винних вищого рівня
Рада МАГАТЕ вимагає від Росії припинити окупацію ядерних об’єктів України
Останні новини
21:58
Польські слідчі можуть приїхати в Україну в рамках розслідування інциденту з ракетою
21:41
Пішли воювати проти України: російські в'язниці рекордно спорожніли
21:20
На Херсонщині в катівнях тримали навіть підлітків – омбудсмен
21:05
оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись
20:52
Україна з лютого отримала $23 мільярди фінансової допомоги
20:50
Прем'єр Польщі про Пшеводув: Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас
20:36
У Бельгії закінчуються місця для приймання біженців з України
20:23
фотоУ Херсоні з’явилися "Пункти незламності", а вокзал тепер зі світлом
20:15
Попит на генератори в Україні зріс вдесятеро за місяць, павербанки – в 16 разів
20:11
відеоСадовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
Усі новини...