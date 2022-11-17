Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас без электричества в Украине находятся более 10 миллионов украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Опять аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным. По состоянию на это время более 10 миллионов украинцев без электричества.

Больше всего - в Винницкой области, в Одесской области, Сумской области, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки".

Предыстория: