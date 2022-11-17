Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Алена МазуренкоЧетверг, 17 ноября 2022, 22:09
Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас без электричества в Украине находятся более 10 миллионов украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Опять аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным. По состоянию на это время более 10 миллионов украинцев без электричества.

Реклама:

Больше всего - в Винницкой области, в Одесской области, Сумской области, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Финляндия анонсировала крупнейший с начала войны пакет военной помощи Украине
МИД сравнил Россию с ИГИЛ после признаний Пескова об обстрелах ради переговоров
Зеленский о приговоре MH17: это основа, чтобы осудить виновных высшего уровня
Совет МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию ядерных объектов Украины
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: