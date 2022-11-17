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Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Алена МазуренкоЧетверг, 17 ноября 2022, 23:09

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас без электричества в Украине находятся более 10 миллионов украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Опять аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным. По состоянию на это время более 10 миллионов украинцев без электричества.

Больше всего - в Винницкой области, в Одесской области, Сумской области, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки".

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Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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