"Атака дронів" на Чорноморський флот РФ: опубліковані перші супутникові знімки

З’явилися перші супутникові знімки Севастопольської бухти після ймовірної атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму 29 жовтня.

Джерело: військовий портал Мілітарний з посиланням на OSINT-аналітика Benjamin Pittet

Деталі: Знімки зроблені 1 листопада о 5:35 та о 11:06. Супутник зафіксував корабель класу "Адмирал Григорович" на буксирі у відкритому. За 5 годин він опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.

Як повідомляє "Мілітарний", не виключено, що фото зафіксувало переміщення фрегата "Адмірал Макаров". Характер ймовірних пошкоджень від атаки дронами по фото встановити неможливо.

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