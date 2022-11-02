"Атака дронів" на Чорноморський флот РФ: опубліковані перші супутникові знімки

З’явилися перші супутникові знімки Севастопольської бухти після ймовірної атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму 29 жовтня.

Джерело: військовий портал Мілітарний з посиланням на OSINT-аналітика Benjamin Pittet

Деталі: Знімки зроблені 1 листопада о 5:35 та о 11:06. Супутник зафіксував корабель класу "Адмирал Григорович" на буксирі у відкритому. За 5 годин він опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.

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Як повідомляє "Мілітарний", не виключено, що фото зафіксувало переміщення фрегата "Адмірал Макаров". Характер ймовірних пошкоджень від атаки дронами по фото встановити неможливо.

Передісторія:

29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи – нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".

Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець". Міноборони Росії заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.

Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Розслідувачі групи GeoConfirmed стверджували, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Американський Інститут дослідження війни припустив, що атаку здійснила Україна.