ЗАЕС відновила теплопостачання Енергодара

2 листопада український персонал Запорізької АЕС відновив теплопостачання в Енергодарі, також у житлових будинках з’явилася гаряча вода.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно "Енергоатом": "Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину".

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Деталі: Повідомляється, що зараз працівники ЗАЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі. Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм.

В "Енергоатомі" зазначили, що цього недостатньо для забезпечення Енергодара теплом і гарячою водою в повному обсязі, але навіть така температура дозволяє уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.



Передісторія:

З травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії окупантів довелося зупинити.