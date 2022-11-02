ЗАЕС відновила теплопостачання Енергодара
Середа, 2 листопада 2022, 12:36
2 листопада український персонал Запорізької АЕС відновив теплопостачання в Енергодарі, також у житлових будинках з’явилася гаряча вода.
Джерело: Енергоатом у Telegram
Дослівно "Енергоатом": "Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину".
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Деталі: Повідомляється, що зараз працівники ЗАЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі. Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм.
В "Енергоатомі" зазначили, що цього недостатньо для забезпечення Енергодара теплом і гарячою водою в повному обсязі, але навіть така температура дозволяє уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.
Передісторія:
- З травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії окупантів довелося зупинити.
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