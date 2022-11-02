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ЗАЕС відновила теплопостачання Енергодара

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 13:36
Фото з Telegram Енергоатома

2 листопада український персонал Запорізької АЕС відновив теплопостачання в Енергодарі, також у житлових будинках з’явилася гаряча вода.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно "Енергоатом": "Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину".

Деталі: Повідомляється, що зараз працівники ЗАЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі. Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм.

В "Енергоатомі" зазначили, що цього недостатньо для забезпечення Енергодара теплом і гарячою водою в повному обсязі, але навіть така температура дозволяє уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.

Передісторія:

  • З травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії окупантів довелося зупинити.

  

Теми: енергетикаЕнергоатомЕнергодар
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