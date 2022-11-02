Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗАЭС возобновила теплоснабжение Энергодара

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 13:36
Фото из Telegram Энергоатома

2 ноября украинский персонал Запорожской АЭС возобновил теплоснабжение в Энергодаре, также в жилых домах появилась горячая вода.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно "Энергоатом": "Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки".

Детали: Сообщается, что сейчас работники ЗАЭС продолжают выполнять работы по запуску систем для восстановления теплоснабжения в Энергодаре. Сейчас температура воды составляет 51 градус по Цельсию.

В "Энергоатоме" отметили, что этого недостаточно для обеспечения Энергодара теплом и горячей водой в полном объеме, но даже такая температура позволяет уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов.

Предыстория:

  • С мая тепло- и водоснабжение энергодарцев обеспечивает Запорожская АЭС, а не Запорожская ТЭС, которую из-за террористических действий оккупантов пришлось остановить.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: энергетикаЭнергоатомЭнергодар
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Призывы Путина создать конкуренцию среди производителей вооружений оторваны от реальности - ISW

Россияне разрушили "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога

инфографикаВ Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT

фотоПольша забрала у посольства РФ базу отдыха под Варшавой

В Одессе создадут пункты обогрева и не исключают, что еду придется готовить на огне

Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24: собирает на "Ловца Шахедов"

Все новости...
энергетика
В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой
Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями
Еврокомиссар: ресурсы для энергоснабжения из ЕС в Украину ограничены, поэтому приоритет в другом
Последние новости
05:40
Американские аналитики: Кремль разжигает конфликт внутри войска из-за выплат
04:31
Призывы Путина создать конкуренцию среди производителей вооружений оторваны от реальности - ISW
03:34
ВСУ уничтожили на юге 4 склада с боеприпасами и 6 цистерн с топливом оккупантов - ОК "Юг"
03:04
США продадут Финляндии реактивные системы залпового огня на сумму $535 млн
02:25
"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Лейпцигу", но не лишился европейской весны
01:57
В Британии выставили на аукцион редкие фото с Елизаветой II во время военной службы
01:44
КНДР вновь запустила баллистическую ракету неустановленного типа - СМИ
01:35
США могут ужесточить санкции против КНДР из-за военной помощи России
01:02
Совбез ООН большинством голосов отверг лживую резолюцию россиян о "биолабораториях" в Украине
00:26
Оккупанты обстреляли Харьков: три прилета по Киевскому району
Все новости...