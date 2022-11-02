ЗАЭС возобновила теплоснабжение Энергодара
Среда, 2 ноября 2022, 13:36
2 ноября украинский персонал Запорожской АЭС возобновил теплоснабжение в Энергодаре, также в жилых домах появилась горячая вода.
Источник: Энергоатом в Telegram
Дословно "Энергоатом": "Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки".
Детали: Сообщается, что сейчас работники ЗАЭС продолжают выполнять работы по запуску систем для восстановления теплоснабжения в Энергодаре. Сейчас температура воды составляет 51 градус по Цельсию.
В "Энергоатоме" отметили, что этого недостаточно для обеспечения Энергодара теплом и горячей водой в полном объеме, но даже такая температура позволяет уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов.
Предыстория:
- С мая тепло- и водоснабжение энергодарцев обеспечивает Запорожская АЭС, а не Запорожская ТЭС, которую из-за террористических действий оккупантов пришлось остановить.
ВИДЕО ДНЯ