Єрмак: Те, що сталося у ці дні, ставить крапку в російській "дипломатії шантажу"
Середа, 2 листопада 2022, 16:25
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що події навколо зернової ініціативи та безпечного "коридору" Чорним морем ставлять крапку в багаторічній "дипломатії шантажу", яку проводила Російська Федерація.
Джерело: Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова: "У геополітичному плані те, що сталося у ці дні, ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила Росія. А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють".
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Передісторія:
- Після удару безпілотниками по кораблях Чорноморського флоту РФ, що стався в окупованому Севастополі 29 жовтня, Росія заявила про призупинення участі у зерновій ініціативі.
- В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.
- Президент РФ Володимир Путін того ж дня, 31 жовтня, почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди.
- 1 листопада Україна, Туреччина й ООН вирішили призупинити дію "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада. Проте Анкара мала намір і далі виконувати Чорноморську зернову ініціативу.
- 2 листопада Міністерство оборони РФ заявило, що Росія відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.