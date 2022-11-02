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Єрмак: Те, що сталося у ці дні, ставить крапку в російській "дипломатії шантажу"

Олена РощінаСереда, 2 листопада 2022, 17:25
Андрій Єрмак, фото ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що події навколо зернової ініціативи та безпечного "коридору" Чорним морем ставлять крапку в багаторічній "дипломатії шантажу", яку проводила Російська Федерація.

Джерело: Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "У геополітичному плані те, що сталося у ці дні, ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила Росія. А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють".

Передісторія:

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Теми: Андрій ЄрмакЧорне морезерноРосія
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