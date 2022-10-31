Міноборони РФ заявило, що не гарантує безпеку "зернового коридору"
Міністерство оборони Росії заявляє, що призупиняє рух так званим "зерновим коридором", яким відбувається експорт зерна з України.
Джерело: заява Міністерства оборони РФ у Telegram
Дослівно: "До прояснення ситуації навколо вчиненої Україною 29 жовтня ц.р. терористичної акції проти бойових кораблів і цивільних суден у м. Севастополь, рух коридором безпеки, визначеним "Чорноморською ініціативою", призупинено".
Деталі: У відомстві уточнили, що РФ "не виходить" з угод, а "призупиняє їхню дію".
Дослівно: "У зв'язку з цим, рух суден коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації.
В умовах, що складаються, не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку до прийняття українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".
Більше деталей: Міноборони додало, що оскільки посередником в угодах виступає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, відомство довело до нього і Ради безпеки ООН свою позицію.
Дослівно: "Розраховуємо на сприяння міжнародної організації в отриманні гарантій з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених в інтересах вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації".
Що передувало:
- 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".
- Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
- Президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов назвали нісенітницями заяви Росії про те, що безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.
- 31 жовтня стало відомо, що російські військові обстріляли два портових цивільних буксири, які залучалися до транспортування баржі зі збіжжям. Дві людини загинули, одного пораненого врятовано, доля ще одного члена екіпажу не відома.