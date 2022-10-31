Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони РФ заявило, що не гарантує безпеку "зернового коридору"

"Українська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 18:56
Міноборони РФ заявило, що не гарантує безпеку зернового коридору
шойгу і лавров, Getty Images

Міністерство оборони Росії заявляє, що призупиняє рух так званим "зерновим коридором", яким відбувається експорт зерна з України.

Джерело: заява Міністерства оборони РФ у Telegram

Дослівно: "До прояснення ситуації навколо вчиненої Україною 29 жовтня ц.р. терористичної акції проти бойових кораблів і цивільних суден у м. Севастополь, рух коридором безпеки, визначеним "Чорноморською ініціативою", призупинено".

Реклама:

Деталі: У відомстві уточнили, що РФ "не виходить" з угод, а "призупиняє їхню дію".

Дослівно: "У зв'язку з цим, рух суден коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації.

В умовах, що складаються, не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку до прийняття українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Міноборони додало, що оскільки посередником в угодах виступає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, відомство довело до нього і Ради безпеки ООН свою позицію.

Дослівно: "Розраховуємо на сприяння міжнародної організації в отриманні гарантій з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених в інтересах вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації".

Що передувало:

  • 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець"
  • Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
  • Президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов назвали нісенітницями заяви Росії про те, що безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.
  • 31 жовтня стало відомо, що російські військові обстріляли два портових цивільних буксири, які залучалися до транспортування баржі зі збіжжям. Дві людини загинули, одного пораненого врятовано, доля ще одного члена екіпажу не відома.

Теми: РосіязерноМіноборониУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: