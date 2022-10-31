Міноборони РФ заявило, що не гарантує безпеку "зернового коридору"

Міністерство оборони Росії заявляє, що призупиняє рух так званим "зерновим коридором", яким відбувається експорт зерна з України.

Джерело: заява Міністерства оборони РФ у Telegram

Дослівно: "До прояснення ситуації навколо вчиненої Україною 29 жовтня ц.р. терористичної акції проти бойових кораблів і цивільних суден у м. Севастополь, рух коридором безпеки, визначеним "Чорноморською ініціативою", призупинено".

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Деталі: У відомстві уточнили, що РФ "не виходить" з угод, а "призупиняє їхню дію".

Дослівно: "У зв'язку з цим, рух суден коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації.

В умовах, що складаються, не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку до прийняття українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

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Більше деталей: Міноборони додало, що оскільки посередником в угодах виступає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, відомство довело до нього і Ради безпеки ООН свою позицію.

Дослівно: "Розраховуємо на сприяння міжнародної організації в отриманні гарантій з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених в інтересах вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації".

Що передувало: