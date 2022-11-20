У Росії демонстративно затримали двох солдатів: відмовилися їхати на війну
У російських Telegram-каналах з'явилося відео затримання двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну – солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування.
Джерело: Медуза, російські пабліки в Telegram
Деталі: На відео зі строю солдатів на плацу по черзі викликають двох військових – імовірно, їхні прізвища Селіванов і Дягтєрьов (погано чути – ред.), до них підходить слідчий і каже, що 16 листопада проти них порушили кримінальну справу за частиною 2.1 статті 332 КК РФ (невиконання наказу).
Потім конвой із нашивками на рукавах "Військова поліція" грубо затримує солдатів. Їх обшукують, одягають кайданки і саджають у поліцейську машину.
На відео не вказано, коли і де воно було зняте. Але на ролику видно зелений газон, погода дощова, солдати тепло одягнені.
Також незрозуміло, чи були затримані мобілізованими, чи контрактниками.
У пабліках пишуть, що на відео мобілізовані, а подія відбулася у Бєлгородській області.
Також повідомляється, що військових затримали за відмову їхати на війну в Україну. Солдатам загрожує до 3 років в'язниці.
За словами адвоката Максима Гребенюка, затримувати військових на території військової частини не було необхідності.
Він вважає, що затримання провели "демонстративно", щоб це була "наука для інших".
Передісторія:
- 20 вересня Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час.
- 24 вересня президент Росії Володимир Путін підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство, мародерство і здачу в полон.
- Згідно з цим законом, невиконання підлеглим наказу начальника, виданого в установленому порядку, в період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій, а так само відмова від участі у воєнних або бойових діях карається позбавленням волі на строк від двох до трьох років (ч. 2.1 статті 332 КК).
- 13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою. Глава ПВК "Вагнер" Пригожин натякнув, що це справа рук його найманців. Можливо, за допомогою такого відео страти в Росії намагаються відбити у російських мобілізованих бажання здаватися в полон.