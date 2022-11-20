У Росії демонстративно затримали двох солдатів: відмовилися їхати на війну

У російських Telegram-каналах з'явилося відео затримання двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну – солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування.

Джерело: Медуза, російські пабліки в Telegram

Деталі: На відео зі строю солдатів на плацу по черзі викликають двох військових – імовірно, їхні прізвища Селіванов і Дягтєрьов (погано чути – ред.), до них підходить слідчий і каже, що 16 листопада проти них порушили кримінальну справу за частиною 2.1 статті 332 КК РФ (невиконання наказу).

Скриншот з відео

Потім конвой із нашивками на рукавах "Військова поліція" грубо затримує солдатів. Їх обшукують, одягають кайданки і саджають у поліцейську машину.

Скриншот з відео

На відео не вказано, коли і де воно було зняте. Але на ролику видно зелений газон, погода дощова, солдати тепло одягнені.

Також незрозуміло, чи були затримані мобілізованими, чи контрактниками.

Скриншот з відео

У пабліках пишуть, що на відео мобілізовані, а подія відбулася у Бєлгородській області.

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Також повідомляється, що військових затримали за відмову їхати на війну в Україну. Солдатам загрожує до 3 років в'язниці.

За словами адвоката Максима Гребенюка, затримувати військових на території військової частини не було необхідності.

Він вважає, що затримання провели "демонстративно", щоб це була "наука для інших".

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