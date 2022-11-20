В России демонстративно задержали двух солдат: отказались ехать на войну

В российских Telegram-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну – солдат демонстративно скрутили прямо во время построения.

Источник: Медуза, российские паблики в Telegram

Детали: На видео из строя солдат на плацу по очереди вызывают двух военных – вероятно, их фамилии Селиванов и Дягтерев (плохо слышно – ред), к ним подходит следователь и говорит, что 16 ноября против них возбудили уголовное дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа).

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Скриншот Из вИдео

Потом конвой с нашивками на рукавах "Военная полиция" грубо задерживает солдат. Их обыскивают, одевают наручники и сажают в полицейскую машину.

Скриншот Из вИдео

На видео не указано, когда и где оно было снято. Но на ролике видно зеленый газон, погода дождливая, солдаты тепло одеты.

Также неясно, были ли задержанные мобилизованными или контрактниками.

ВИДЕО ДНЯ

В пабликах пишут, что на видео мобилизованные, а событие произошло в Белгородской области.

Также сообщается, что военных задержали за отказ ехать на войну в Украину. Солдатам грозит до 3 лет тюрьмы.

По словам адвокат Максима Гребенюка, задерживать военных на территории воинской части не было необходимости.

Он считает, что задержание провели "демонстративно в назидание другим".

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