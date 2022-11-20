Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России демонстративно задержали двух солдат: отказались ехать на войну

Ирина БалачукВоскресенье, 20 ноября 2022, 17:07
Скрншот из видео

В российских Telegram-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну – солдат демонстративно скрутили прямо во время построения.

Источник: Медуза, российские паблики в Telegram

Детали: На видео из строя солдат на плацу по очереди вызывают двух военных – вероятно, их фамилии Селиванов и Дягтерев (плохо слышно – ред), к ним подходит следователь и говорит, что 16 ноября против них возбудили уголовное дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа)

 
Скриншот Из вИдео 

Потом конвой с нашивками на рукавах "Военная полиция" грубо задерживает солдат. Их обыскивают, одевают наручники и сажают в полицейскую машину. 

 
Скриншот Из вИдео 

На видео не указано, когда и где оно было снято. Но на ролике видно зеленый газон, погода дождливая, солдаты тепло одеты.

Также неясно, были ли задержанные мобилизованными или контрактниками. 

 

В пабликах пишут, что на видео мобилизованные, а событие произошло в Белгородской области.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщается, что военных задержали за отказ ехать на войну в Украину. Солдатам грозит до 3 лет тюрьмы.  

По словам адвокат Максима Гребенюка, задерживать военных на территории воинской части не было необходимости.

Он считает, что задержание провели "демонстративно в назидание другим".   

Предыстория:

  • 20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.
  • 24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен. 
  • Согласно этому документу, неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).
  • 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.

     

Темы: Росcиявойнатюрьма
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На Киевщине снова экстренные отключения света

Кремль заявил, что не против Зеленского на посту президента

фотоВ Кременчуге снесли памятник Пушкину

видео"Можем без света, но не без свободы": Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы

Польская прокуратура против участия украинцев в расследовании взрыва ракеты - СМИ

фотоВ Макеевке горит нефтебаза оккупантов – боевики

Все новости...
Росcия
Глава Пентагона заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения РФ в Украину
Медведев заявил, что Киев – "русский город", грозится "возвращать"
Украина будет расследовать видео с убитыми оккупантами – Стефанишина
Последние новости
14:53
видеоУченые нашли голубя-фазана, которого 140 лет считали вымершим
14:51
фотоНа Харьковщине защитники обезвредили минный коридор, который оставили оккупанты
14:34
фотоЛюксембург передает Украине внедорожники "Хамви"
14:34
В Киеве снова применили экстренные отключения электроэнергии
14:30
Сенатор США: Путин не решится на применение ядерного оружия
14:27
Истребители НАТО в странах Балтии за последнюю неделю дважды поднимали для сопровождения самолетов РФ 
14:25
РосСМИ: Оккупанты Луганщины арестовали своего "министра природы"
14:20
видеоRozetka вернулась в Херсон: когда возобновят работу
14:17
Пограничники рассказали, как белорусские РЭБ охотятся за украинскими дронами
14:16
Минагро предупреждает фермеров о новой мошеннической схеме под предлогом "грантовой программы"
Все новости...