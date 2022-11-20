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В России демонстративно задержали двух солдат: отказались ехать на войну

Ирина БалачукВоскресенье, 20 ноября 2022, 16:07
В России демонстративно задержали двух солдат: отказались ехать на войну
Скрншот из видео

В российских Telegram-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну – солдат демонстративно скрутили прямо во время построения.

Источник: Медуза, российские паблики в Telegram

Детали: На видео из строя солдат на плацу по очереди вызывают двух военных – вероятно, их фамилии Селиванов и Дягтерев (плохо слышно – ред), к ним подходит следователь и говорит, что 16 ноября против них возбудили уголовное дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа)

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Скриншот Из вИдео 

Потом конвой с нашивками на рукавах "Военная полиция" грубо задерживает солдат. Их обыскивают, одевают наручники и сажают в полицейскую машину. 

 
Скриншот Из вИдео 

На видео не указано, когда и где оно было снято. Но на ролике видно зеленый газон, погода дождливая, солдаты тепло одеты.

Также неясно, были ли задержанные мобилизованными или контрактниками. 

ВИДЕО ДНЯ
 

В пабликах пишут, что на видео мобилизованные, а событие произошло в Белгородской области.

Также сообщается, что военных задержали за отказ ехать на войну в Украину. Солдатам грозит до 3 лет тюрьмы.  

По словам адвокат Максима Гребенюка, задерживать военных на территории воинской части не было необходимости.

Он считает, что задержание провели "демонстративно в назидание другим".   

Предыстория:

  • 20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.
  • 24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен. 
  • Согласно этому документу, неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).
  • 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.

     

Темы: Росcиявойнатюрьма
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